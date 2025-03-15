В Офісі президента України не виключають, що угоду про корисні копалини зі США можна підписати в режимі онлайн. 

Про це сказав заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква в ефірі телемарафону. 

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Україна готова підписати угоду про надра, - ОПУ

Ігор Жовква розповів, що питання угоди про рідкісноземельні метали було однією з тем під час переговорів з американцями у Саудівській Аравії.

«Українська сторона вкотре наголосила на тому, що рішенням уряду України ще від 26 лютого затверджено і сам текст угоди, і затверджено двох можливих підписантів. Тому українська сторона ще раз наголосила, що готова до підписання цієї угоди», - цитує Жовкву Укрінформ.

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За його словами, угоду можна підписати як безпосередньо під час зустрічі сторін, так і в режимі онлайн. 

«Йдеться про можливість офлайн. Для цього можна зустрітися на території США або України, або третьої країни. Це можливо. Або існує формат підписання онлайн. Американська сторона прийняла цю інформацію. Повна готовність України до підписання рамкової Угоди існує. Ми готові до розвитку подій у швидкому темпі», - додав він.

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Угода про корисні копалини зі США

Цього тижня в Офісі президента повідомляли, що Київ готовий якнайшвидше укласти угоду зі США про розробку критичних мінеральних ресурсів. 

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Домовленості планували підписати ще 28 лютого, під час візиту Володимира Зеленського до Сполучених штатів. Тоді очікувалося, що президенти України та США проведуть переговори та підпишуть угоду про корисні копалини. Однак, зустріч Володимира Зеленського і Дональда Трампа переросла в суперечку в прямому ефірі. Угоду не підписали. А спільну пресконференцію лідерів тоді скасували.

Український президент намагався повернути Трампа до переговорів і написав, що їхня сварка була «прикрою» і що він хоче «все виправити».

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Згодом Трамп заявив, що Зеленський готовий до переговорів з РФ і до підписання угоди про надра. 

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