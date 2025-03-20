Повітряні Сили Збройних Сил України 18 березня здійснили атаку на командний центр російського військового формування, розташованого поблизу Демидівки.

Про повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ).

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Удар по командному пункту РФ 20 березня - подробиці

У результаті атаки, командний пункт був цілковито зруйнований.

«Цей об’єкт ворог використовував для планування та ведення бойових дій проти підрозділів Сил оборони на території Сумської області.

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Його ліквідація суттєво знижує здатність підрозділів 3-ї мотострілецької дивізії РФ ефективно діяти на полі бою», - зауважили у Генштабі.

У Генштабі наголосили, що пілоти Повітряних Сил ЗСУ продовжуватимуть уражати елементи військової інфраструктури противника до припинення ним збройної агресії проти народу України.

Удари ЗСУ по російських командних пунктах

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