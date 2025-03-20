Повітряні Сили Збройних Сил України 18 березня здійснили атаку на командний центр російського військового формування, розташованого поблизу Демидівки.

Про повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ).

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Удар по командному пункту РФ 20 березня - подробиці

У результаті атаки, командний пункт був цілковито зруйнований.

«Цей об’єкт ворог використовував для планування та ведення бойових дій проти підрозділів Сил оборони на території Сумської області.

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Його ліквідація суттєво знижує здатність підрозділів 3-ї мотострілецької дивізії РФ ефективно діяти на полі бою», - зауважили у Генштабі.

У Генштабі наголосили, що пілоти Повітряних Сил ЗСУ продовжуватимуть уражати елементи військової інфраструктури противника до припинення ним збройної агресії проти народу України.

Удари ЗСУ по російських командних пунктах

3 березня ЗСУ завдали високоточного удару по командному пункту російських окупантів у населеному пункті Калініна Донецької області.

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28 лютого Сили оборони України знищили склад зберігання термобаричних боєприпасів російських військових на тимчасово захопленій території Донецької області.

25 лютого Повітряні сили ЗСУ успішно атакували будівлю, у якій був командно-спостережний пункт російської армії та місце для запуску безпілотників.

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31 січня підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони України знищили командний пункт угруповання військ “Курськ”.

12 січня українські військові вдарили по командному пункту росіян у Новогродівці на Донеччині.

10 січня Збройні сили України вдарили по пункту управління 3-го армійського корпусу росіян у тимчасово окупованому Світлодарську.

8 січня українські воїни завдали високоточного удару по командному пункту 8-ї гвардійської загальновійськової армії РФ, що розташований у місті Харцизьк. 

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