США просять Росію повернути викрадених українських дітей як “захід зміцнення довіри”.

Про це заявив радник Білого дому з національної безпеки Майк Волц в етері CBS News.

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Повернення дітей: США просять РФ про “захід довіри”

“Президент Трамп говорив з обома лідерами про обмін полоненими... І він також говорив про майбутнє цих дітей. Тож це... заходи зміцнення довіри”, – сказав Волц.

Він підтвердив, що звільнення українських дітей є одним із заходів зміцнення довіри, про які говорять США.

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“Ми говоримо про низку заходів зміцнення довіри. Це один із них”, – відповів Волц на уточнююче запитання. Також він розповів, що після розмови Трамп з Путіним та Зеленським, як росіяни так і українці здійснили обмін, у результаті якого було повернуто близько 200 полонених.

Стало відомо, скільки українських дітей викрала Росія

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявляв, що Росія продовжує здійснювати злочини проти українських дітей, утримуючи під своїм контролем до 1,6 мільйона неповнолітніх – депортованих або тих, хто проживає на окупованих територіях.

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