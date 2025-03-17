Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що Росія продовжує здійснювати злочини проти українських дітей, утримуючи під своїм контролем до 1,6 мільйона неповнолітніх – депортованих або тих, хто проживає на окупованих територіях.

До 1,6 млн дітей під контролем РФ: Єрмак про злочини проти українців

“Їхню українську ідентичність систематично знищують, змушують приймати громадянство РФ, змінюють особисті дані та залучають до військових організацій і пропагандистських програм”, − зазначив Єрмак.

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Він нагадав, що у березні 2023 року МКС видав ордери на арешт російського президента Владіміра Путіна і Львової-Бєлової за незаконну депортацію дітей. “Ордери МКС – це лише початок”, - підкреслив Єрмак, додавши, що Україна використовує всі інструменти для покарання винних.

Нещодавно українські прокурори подали обвинувальний акт щодо викрадачів 10-місячної Маргарити Прокопенко з Херсона.

Більше по темі Кремль підтвердив майбутню розмову між Путіним і Трампом 18 березня Раніше американський лідер заявляв про бажання обговорити з російським президентом пропозицію 30-денного припинення вогню в Україні.

“Ми не зупинимося, поки всі діти не повернуться додому... Два роки тому весь світ визнав: депортація українських дітей – воєнний злочин”, – заявив Єрмак.

DOGE Маска припинив фінансування групи, яка розшукувала викрадених РФ українських дітей

Очолюваний мільярдером Ілоном Маском Департамент урядової ефективності Білого дому (DOGE) припинив фінансування Гуманітарної дослідницької лабораторії Єльського університету, яка допомагала з пошуком українських дітей, викрадених Росією.

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Нідерланди надали Україні ДНК-набори для швидкої ідентифікації та повернення до сімей дітей, яких викрала Росія.

14 березня в межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA вдалося повернути чотирьох українських дітей з тимчасово окупованих Росією територій.

6 березня з тимчасово окупованих територій вдалося повернути ще сімох українських дітей.

21 лютого на підконтрольну Україні територію повернули 21-річну дівчину, яка понад 10 років жила в окупації.

19 лютого Україні вдалося повернути 15 українських дітей, які перебували в російській окупації.