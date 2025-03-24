Деякі «високопоставлені джерела» в британських збройних силах відкинули пропозицію прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера направити миротворчий контингент в Україну в рамках «Коаліції охочих», назвавши цей план «політичним театром», повідомляє The Telegraph.

Розбіжності навколо миротворчої місії в Україні

«Стармер забіг наперед з розмовами про чоботи на землі, перш ніж зрозумів, про що він говорить, – повідомило високопоставлене джерело в британській армії в інтерв’ю. – Ось чому ми зараз менше чуємо про це, а більше про літаки і кораблі, які легше використовувати і які не потребують базування в Україні».

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Миротворчий план Стармера-Макрона пропонує (на першому етапі) 30-денне перемир’я в повітрі і на морі, а також припинення ударів по енергетичній інфраструктурі. Миротворчі сили будуть розгорнуті на другому етапі.

Більше по темі Китай збирається брати участь у гіпотетичній миротворчій місії в Україні МЗС Китаю заперечило чутки про те, що Пекін нібито збирається долучитися до гіпотетичної миротворчої місії в Україні після завершення війни у майбутньому.

Москва неодноразово виступала проти присутності в Україні миротворців НАТО чи ЄС, попереджаючи, що це посилить напруженість у відносинах із Заходом.

Повідомлення Telegraph з’явилося в той час, коли офіційні особи США проводять окремі зустрічі з представниками Росії та України в Саудівській Аравії, на яких обговорюють часткове припинення вогню на 30 днів.

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Переговори про формування міжнародних миротворчих сил ускладнюються невизначеністю щодо цілей місії, а також тим, що «ніхто не знає, в чому полягає ця місія», повідомило The Telegraph високопоставлене військове джерело.

«В Україні та навколо неї перебуває близько 700 000 росіян і понад мільйон українців зі зброєю в руках, – зазначило інше джерело. – Що має робити 10-тисячний міжнародний контингент, який базується на заході країни за 400 кілометрів від лінії фронту? Вони навіть не зможуть захистити себе. Яка їхня місія? Яка її легітимність? Які правила ведення бойових дій? Як здійснюватиметься командування, постачання і розміщення? Як довго вона там перебуватиме і чому? Ніхто не знає».

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Реакція на пропозицію миротворчої місії

Тим часом президент України Володимир Зеленський відкинув ідею про те, що миротворча місія ООН може слугувати дієвим стримуючим фактором проти майбутньої російської агресії.

«За всієї поваги – ООН нас не захистить від окупації або бажання Путіна прийти знову, – сказав Зеленський на спільній прес-конференції з президентом Чехії Петром Павелом у Києві в п’ятницю, 21 березня. – Ми не бачимо ООН як альтернативу контингенту або гарантіям безпеки».

Того ж дня спеціальний посланник Дональда Трампа Стів Віткофф розкритикував ці плани, назвавши їх політичним позерством, а воєнного злочинця Владіміра Путіна – «непоганим хлопцем». Він відкинув готовність Європи відрядити в Україну миротворчі сили як «спрощену», заявивши, що європейські чиновники думають, що «ми всі повинні бути як Уїнстон Черчилль» – британський лідер, який протистояв Адольфу Гітлеру і нацистській агресії у Другій світовій війні за підтримки США.

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Повідомляється, що Білий дім працює над тим, щоб мирна угода між Росією і Україною була укладена до Великодня – 20 квітня.

21 березня Трамп заявив, що «повне припинення вогню буде досягнуто досить скоро». ЗМІ вже називали 20 квітня цільовою датою для припинення вогню, але офіційних підтверджень цього немає.

Тим часом, начальник британського Штабу оборони адмірал Тоні Радакін зустрінеться з французькими офіційними особами в Лондоні 24 березня, щоб обговорити деталі потенційної миротворчої місії.

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«Процес, що відбувається під керівництвом прем’єр-міністра Стармера і президента Макрона, готує Європу і Україну до того, що буде далі, і хоча надання побіжних коментарів щодо потенційних варіантів було б некорисним для планування і зашкодило би потенційному миру, ні в кого не повинно бути жодних сумнівів, що ця робота є критично важливою і суттєвою», – сказав Радакін.