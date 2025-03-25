Після переговорів з Росією в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) делегація США проведе ще одну зустріч – з українською делегацією.

Українська делегація залишається в Саудівській Аравії ще на один день.

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Про це повідомляє “Суспільне” з посиланням на джерело в українській команді.

США зустрінуться з Україною після перемовин із Росією

Президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні підтвердив інформацію про додаткову зустріч: “Вчора відбулася зустріч з американською командою. Сьогодні представники Сполучених Штатів Америки говорили з командою війни – з представниками Росії. Після того – знову зустріч української та американської команд”.

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Зеленський очікує на доповідь за результатами зустрічі.

У Саудівській Аравії завершились переговори між США та Росією

У Ер-Ріяді завершилися переговори між делегаціями США та Росії. Спільну заяву США та Росії буде опубліковано сьогодні, 25 березня.

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Раніше речниця МЗС РФ Марія Захарова заявляла, що “не варто очікувати проривів” від цих переговорів.

На переговорах зі США в Саудівській Аравії Росія вимагала повного контролю над Донецькою, Луганською, Запорізькою та Херсонською областями України.

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Після переговорів між США та Росією в Ер-Ріяді очікується ще один раунд перемовин – цього разу між делегаціями США та України.

Вчора вночі в Ер-Ріяді завершилися переговори між українською та американською делегаціями. Міністр оборони України Рустем Умєров назвав розмову “конструктивною та змістовною”.