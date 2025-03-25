Результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології, свідчать, що більшість українців схвально оцінюють пропозицію 30-денного припинення вогню, яка була висунута Росії після перших переговорів України та США в Саудівській Аравії та виступають за продовження боротьби з РФ навіть без допомоги США.

Більшість опитаних (77%) позитивно ставляться до цієї пропозиції щодо тимчасового припинення вогню. Разом з цим, 47% із них вважають це способом показати, що Росія не хоче миру або що Росія порушує домовленостей. 12% вважають таку пропозицію і згоду на неї Україною, способом розблокувати військову допомогу. Решта 18% вважають це, насамперед, кроком до завершення війни на прийнятних для України вимогах.

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Водночас, 17% обрали один із трьох негативних варіантів. Так, 8% вважають це помилковим кроком, який ослабить Україну, 7% – кроком відчаю української влади через складну ситуацію на фронті. Сприймають це насамперед кроком до капітуляції України – 2%.

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Результати опитування щодо ставлення українців до 30-денного припинення вогню. Інфографіка КМІС

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Після телефонної розмови Дональда Трампа і Владіміра Путіна, Росія висунула певні вимоги для припинення вогню, до яких належать припинення мобілізації, припинення постачання Заходом зброї Україні та припинення надання Україні розвідувальних даних.

Для більшості українців (79%) такі умови є неприйнятними. Проте 16% готові погодитися, хоча для більшості це рішення є важким. 82% українців підтримують продовження боротьби навіть без підтримки США.

За результатами того ж опитування КМІС, проведеного у березні цього року, більшість українців схиляються до того, щоб продовжити боротьбу, навіть у разі повного припинення військової підтримки з боку США. Лише 8% виступають за капітуляцію перед Росією.

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Дослідження проводилося на тлі тимчасового призупинення США військової допомоги Україні, що викликало питання про подальші дії країни. У всіх регіонах переважна більшість громадян, від 78% на Сході до 83% на Заході, вважають, що опір має тривати, навіть якщо підтримка обмежиться лише допомогою Європи.

30-денне перемир’я в Україні – що відомо

11 березня, після восьмигодинної дискусії між високо посадовцями США та України в Саудівській Аравії, Київ погодився на пропозицію США встановити режим припинення вогню на 30 днів.

Перед зустріччю Київ заявив, що готовий припинити вогонь у повітрі і в небі, але, принаймні на початковому етапі, виключив припинення наземних бойових дій.

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Однак Владімір Путін заявив, що погодиться на припинення вогню лише якщо воно призведе до «довгострокового миру».

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