Президент України Володимир Зеленський заявив, що тиша на морі та припинення вогню по енергетичних об’єктах мають розпочатися з моменту публікації заяви США про підсумок переговорів з Україною та Росією у Саудівській Аравії.

Про це він заявив під час брифінгу, передає кореспондент Укрінформу.

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Після українсько-американських та російсько-американських переговорів у Саудівській Аравії Білий дім опублікував офіційні заяви за підсумками обох зустрічей.

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Kyiv Post зібрав головні положення з заяв американського представництва.

Зеленський про часткове припинення вогню - подробиці домовленостей

«У мене є питання щодо того, як все це буде імплементуватись. Авжеж з поверненням нашої команди я хочу більш деталей. На сьогодні це звучить так, що міністр оборони запитав американську сторону, коли це може вступити в дію?

Вони вважають, що після того, як американська сторона офіційно виходить зі стейтментом, може бути початок вже імплементованих в цьому документі рішень», – розповів Зеленський.

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Президент України наголосив, що довіри росіянам немає.

«Тут віри рускім немає, але я вважаю, що ми будемо конструктивними (…) і будемо робити свою роботу щодо імплементації домовленості українсько-американської зустрічі», – сказав він.

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Зеленський заявив, що режим часткового припинення вогню настає після публікації заяви США і для цього не потрібно підписувати додатковий документ.

«Ми, наша команда, поставила це запитання американській стороні, і вони сказали: «Так, ми чекаємо сигналу від офіційного Вашингтона, але ми вважаємо, що після того, як Вашингтон офіційно виходить з двома стейтментами, в яких різниця тільки один пункт, то тиша на воді і тиша щодо енергетики повинна працювати», - зазначив він.

Президент України заявив, що часткове припинення вогню має стосуватися тиші на морі, припинення ударів по енергетичних об’єктах та цивільній інфраструктурі.

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«Передусім ми домовилися, що може бути тиша на морі і вільне судноплавство», - сказав він, додавши, що окремо з американською стороною йшлося також про інфраструктуру, зокрема портову.

«Другий пункт - це не бити ударами по енергетичній системі», - сказав Зеленський.

За його словами, українська сторона передала американський список об’єктів, які є стратегічними.

П’ятий пункт у заявах відрізняється з боку України та Росії, - Зеленський

“Буде два стейтменти за результатами домовленості — між українською та американською стороною та окремий стейтмент американсько-російський. Чому? Вони трішки різняться”, — сказав Президент України.

Він уточнив, що п’ятий пункт у заявах за результатами перемовин відрізняється в українсько-американському та російсько-американському варіантах.

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Зеленський зазначив, що в українській заяві п’ятий пункт стосуватиметься допомоги США у поверненні дітей, військових та цивільних полонених, а в росіян — економічних питань.

“Цього в нашій адженді до зустрічі не було. Руські підняли питання, наскільки нам відомо, щодо допомоги з боку американської сторони руським у транспортуванні їх агропромислового сектору, їхньої агропродукції, тобто йдеться про питання портів, тарифів тощо.

Ми не пішли на те, щоби це було в нашому загальному документі. Вважаємо, що це послаблення позицій і послаблення санкцій”, - заявив він.

Зеленський зазначив, що Україна не знає деталей п’ятого пункту, про який домовилися росіяни та американці.

США запропонували проєкт нової великої угоди про корисні копалини

“Вчора команда поінформувала мене з приводу нової угоди. Як це виглядає зараз? Це велика повна угода в баченні американської сторони. Тобто так, як вони це бачать.

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Тобто від кроків, які були раніше (відійшли - ред.): рамкова угода, ви пам’ятаєте, а після рамкової угоди (мала розроблятись - ред.) повна угода. А зараз американська сторона запропонувала нашій стороні одразу велику угоду”, - розповів Президент України Володимир Зеленський.

Він також зауважив, що наразі немає всіх деталей того, як, на думку американської сторони, повинна виглядати велика угода про корисні копалини.

“Деталей у мене ще немає. Я попросив нормально розібратися з цією угодою. Зробити роз’яснення всіх деталей, а потім вже збиратися, розуміючи, що це вже серйозний документ. Напевно, цей документ буде напрацьовуватись сторонами”, - додав Зеленський.

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За словами президента, після завершення роботи над угодою переговірними командами Угода про корисні копалини буде проголосована у Верховній Раді.

На переговорах України та США питання територій не обговорювалось

“Питань щодо територій немає, тому все одно що вони (росіяни - ред.) говорять. Ми повинні йти в нашій стратегії. Я вважаю, які б рішення про припинення вогню не були, навіть часткові - вони в нашій стратегії. Чому? Тому що ми цим показуємо, що ми хочемо завершення війни“, - заявив Зеленський.

Президент України також звернув увагу, що українська сторона чітко демонструє бажання завершити війну. Своєю чергою, російська сторона намагається “перекручувати” умови виконання та зривати домовленості про припинення вогню.

“Тому коли росіяни починають “викручувати”, що, мовляв, неповне припинення вогню, і , мовляв, не в цьому регіоні, а в іншому: все одно! Це все програш для того, хто дійсно хоче продовження війни. Тому що Путін буде зривати всі домовленості щодо припинення вогню“, - додав він.

За словами Зеленського, у випадку невиконання домовленостей про припинення вогню з боку РФ, українська сторона буде ставити питання до партнерів.

“Як тільки ми домовляємось про припинення вогню - ми свою роботу зробили. Далі у мене тоді пряме питання до президента Трампа. Мовляв, ми дуже вдячні, ви дійсно домовлялись. Але якщо вони порушать – просимо санкції, просимо санкції, просимо зброю... Ось моя позиція”- наголосив Зеленський.