Після українсько-американських та російсько-американських переговорів у Саудівській Аравії Білий дім опублікував офіційні заяви за підсумками обох зустрічей.

Kyiv Post зібрав головні положення з заяв американського представництва.

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США та РФ дійшли згоди щодо “перемирʼя” в Чорному морі і заборону ударів по енергетиці

Делегації США та Росії домовились працювати над перемирʼям у Чорному морі та забороною ударів по енергетичній інфраструктурі.

Сторони “дійшли згоди щодо забезпечення безпечного судноплавства, недопущення використання сили та запобігання застосуванню комерційних суден у воєнних цілях у межах акваторії Чорного моря”.

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Вашингтон та Москва “домовилися про розробку комплексу заходів” для реалізації угоди щодо “заборони нанесення ударів по енергетичних об’єктах, що розташовані на території як Росії, так і України”.

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Крім того, у заяві міститься запевнення в тому, що США та РФ “продовжать спільну роботу, спрямовану на встановлення міцного і тривалого миру”.

Окрім цього, в Білому домі заявляють, що США “і надалі сприятимуть проведенню переговорів між обома сторонами з метою досягнення мирного врегулювання відповідно до домовленостей, які були досягнуті в Ер-Ріяді”.

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Україна і США домовились забезпечити безпечне судноплавство у Чорному морі

Делегації України та США досягли згоди щодо недопущення “застосування сили” проти суден комерційного призначення в акваторії Чорного моря.

Також обговорювалося створення механізму, що забороняє атаки на об’єкти енергетичної інфраструктури як в Україні, так і в Росії.

Згідно з заявою, США та Україна домовилися про розробку комплексу заходів, спрямованих на реалізацію угоди про запобігання нанесенню ударів по енергетичних об’єктах на території Росії та України.

Сторони погодили забезпечення безпеки судноплавства, виключивши використання сили та запобігши застосуванню комерційних суден у військових цілях у Чорному морі.

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Вашингтон і Київ підтвердили готовність США продовжувати сприяти процесу обміну військовополоненими, звільнення цивільних осіб, які утримуються в полоні, та повернення українських дітей, насильно переміщених.

США та Україна висловили подяку третім країнам за їхні пропозиції щодо підтримки реалізації енергетичних та морських домовленостей, а також підтвердили намір працювати над досягненням сталого миру.

Умєров розповів результати переговорів України та США

Міністр оборони України Рустем Умєров назвав результати перемовин України та США:

безпечне судноплавства в Чорному морі

заборона ударів по енергетичній інфраструктурі в РФ та Україні

подальші дії щодо обміну військовополонених

залучення третіх країн для підтримки впровадження енергетичної та морської домовленостей

продовження роботи над досягненням стійкого та тривалого миру

повернення викрадених Росією українських дітей.

“Важливо! Українська сторона наголошує: переміщення Росією своїх військових суден за межі Східної частини Чорного моря буде вважатися порушенням духу цієї домовленості та буде розглядатись як порушення зобов’язань забезпечити свободу судноплавства в Чорному морі та загрозу національній безпеці України.

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В такому випадку, Україна матиме повне право реалізовувати право на самозахист”, - наголосив Умєров.

В Ер-Ріяді відбулися переговори між Україною та США

У Саудівській Аравії відбувся новий раунд переговорів між українською та американською делегаціями.

Головними темами обговорення є 30-денне припинення вогню в Чорному морі.

Також планувалося обговорити відмову від ударів по енергетичних об’єктах.

У Саудівській Аравії завершились переговори між США та Росією

У Ер-Ріяді завершилися переговори між делегаціями США та Росії.

Раніше речниця МЗС РФ Марія Захарова заявляла, що “не варто очікувати проривів” від цих переговорів.

На переговорах зі США в Саудівській Аравії Росія вимагала повного контролю над Донецькою, Луганською, Запорізькою та Херсонською областями України.

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Після переговорів між США та Росією в Ер-Ріяді очікувався ще один раунд перемовин – між делегаціями США та України.

Вчора вночі в Ер-Ріяді завершилися переговори між українською та американською делегаціями. Міністр оборони України Рустем Умєров назвав розмову “конструктивною та змістовною”.