Повідомлялося, що Дональд Трамп кілька разів заявляв, що може зупинити війну Росії проти України, змусивши Україну відмовитися від окупованих Криму та Донбасу. Але згода України на територіальні поступки запустила би ланцюгову реакцію, яка призвела б до загибелі того світопорядку, який встановився після завершення Другої світової війни, й до початку «темної доби» агресивного імперіалізму.

Важливо розуміти, що відмова України від Криму та Донбасу стала би важливою у геополітичному сенсі подією, яка вплинула би не лише на саму Україну. Подивіться на сучасний міжнародний ландшафт. Китай вже відкрито говорить про вторгнення на Тайвань. Вірменія та Азербайджан досі конфліктують через Нагірний Карабах. Іран погрожує Ізраїлю прямими ударами. У світі виникає все більше заморожених і гарячих конфліктів.

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Більше по темі Байден підтвердив загрозу удару Ірану по Ізраїлю За словами американського президента, це станеться «раніше, ніж пізніше».

Кінець НАТО

Якщо Україну змусять відмовитися від частини своєї території, це не тільки заохотить Володимира Путіна до подальших завоювань, це призведе до краху всього міжнародного правопорядку. Кордони більше не будуть недоторканими. Оскільки США все більше поринають в ізоляціонізм, на планеті назріває «ідеальний шторм», який потенційно може призвести до глобальної катастрофи. За найгіршого сценарію, якщо Україна програє війну, навіть середнього розміру країни, такі як Польща, більше не будуть захищені міжнародним правом і потужністю НАТО.

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Здається, ми вже забули ультиматум Путіна від грудня 2021 року, в якому він вимагав вивести інфраструктуру та сили НАТО з територій, які не входили до Альянсу на 1997 рік. Путін хоче мати слабку Польщу, тому що вразлива Польща буде, по суті, маріонеткою Росії. Президент США Джо Байден стверджує, що територія НАТО є недоторканою, але Росія вже кілька разів довела, що це не так, спрямувавши ракети у повітряний простір Польщі.

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Через побоювання ескалації жодної реакції на це з боку НАТО не було. Може, ескалація відбувається саме тому, що немає належної реакції з боку Альянсу? Те саме стосується і ймовірної відмови від територій з метою задобрити Росію. Замирення не спрацювало напередодні Другої світової війни і точно не спрацює зараз. Глибоко дивує те, що деяких західних політиків, зокрема й відомих стратегів від геополітики, здається, історія нічому не навчила.