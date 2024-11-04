Кремль і його пропагандисти постійно повторюють, що Польща або вже окупувала, або хоче окупувати частину української території. Головними темами цього наративу стали історії про те, що польська армія вже у Львові, західну змову з метою розділити Україну і навіть про польські імперські амбіції завоювати Україну або домінувати над нею.

Груба російська пропагандистська машина покликана служити лише одній меті - викликати в українців недовіру до мотивів західних союзників Києва.

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Ми всі знаємо, що Кремль - майстер брехні. Російські політики, дипломати, військові та працівники ЗМІ брешуть від світанку до заходу сонця. Фактично, росіяни поширюватимуть усі можливі види брехні у своїх спробах посіяти страх серед українців і розповсюдити дезінформацію по всій цивілізованій Європі.

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Правда про мотиви союзників допомагати Україні

То що ж тут правда? Чи мріють поляки про повернення Львова та Західної України? Чи обговорюють польські політики зі США і НАТО, як розділити Україну? Чи справді польська армія вже воює в Україні?

По-перше, ні - поляки не мріють про повернення Львова чи околиць Бартош Венглярчик

Звичайно, завжди знайдеться невелика меншість людей, зокрема, політиків і журналістів, які хотіли б, щоб над Високим замком у Львові майорів польський прапор. У будь-якій країні є прихильники божевільного та екстремального. У Польщі також є прихильники теорії пласкої Землі.

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Важливо зазначити, що поляки менше підтримують окуповану Польщею Україну, ніж можна було б припустити, якщо подивитись російське телебачення. Російська пропаганда часто цитує тексти і заяви польських "експертів" і "аналітиків", про яких ніхто в Польщі ніколи не чув, ба більше, їх ніхто навіть й не бачив. Дехто з них навіть живе в Росії. І жоден з них не має жодного впливу на публічну дискусію в Польщі.

У Польщі, справді, є люди, які втратили частину своєї родинної спадщини під час і після Другої світової війни внаслідок зміни кордонів на сході країни. Сім'я моєї матері походить зі Львова, і майно моїх родичів залишилося в цьому місті. Але ніхто в моїй родині ніколи не говорив про те, що Україна нам щось винна, не кажучи вже про те, що Львів має бути у складі Польщі.

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Поляки насправді підтримують Україну попри всі розбіжності

Як головний редактор найбільшої служби новин в ЄС, я щодня слухаю сотні заяв польських політиків про війну в Україні.

Я не чув жодного сенатора чи депутата - колишнього чи теперішнього - який би вважав, що Польща повинна мати якісь територіальні претензії до України.

Поляків на сьогодні можуть розділяти багато причин: погляди на політику, роль Церкви чи те, що насправді означає свобода вибору.

Однак більшість з нас об'єднує солідарність з Україною Бартош Венглярчик

Сьогодні в Польщі завжди можна знайти когось, хто не підтримує перемогу України або захист її незалежності. Але це таке ж складне завдання, як знайти когось, хто вважає, що російський президент Владімір Путін є прихильником миру і дружби між народами.

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Львів був, є і буде українським містом. Україна була, є і буде незалежною. Що добре, а що погано для України, вирішуватимуть українці.

Польща була, є і буде другом вільної України.

Поляки, які сьогодні воюють на боці Збройних сил України, і польські добровольці, які їдуть допомагати Україні, - це не посланці НАТО і не найманці, а герої, які своїм життям і здоров'ям доводять, що стара польська приказка "за вашу і нашу свободу" все ще важлива для нас.

Все інше - виття російських тролів, дорогі українські друзі!

Погляди, висловлені автором у цій статті, можуть не поділятися Kyiv Post.