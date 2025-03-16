Російський ведмідь смертельно поранений завдяки хоробрості, стійкості та професіоналізму Збройних сил України. До одного мільйона військових Росії та Північної Кореї вбиті, поранені та потрапили в полон. Знищені тисячі російських танків, артилерійських установок, систем протиповітряної оборони, бронетранспортерів і бойових машин піхоти.

Санкції працюють. Військові витрати зараз складають 40 відсотків бюджету Росії. Інфляція становить 10 відсотків. Ключова відсоткова ставка Центрального банку Росії – 21%. Те, що Москва витрачає державні кошти на виробництво зброї, яка потім знищується на полі бою, аж ніяк не можна називати «економічним зростанням».

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Вашингтон планував і готувався до цього моменту щонайменше з 1945 року, а Європа, Туреччина і Китай мріяли про це століттями. Зараз складається враження, що Америка намагається прибрати той безлад, який створили російські воєнні злочинці, і врятувати Росію від України, але, можливо, й від Китаю.

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Згадайте ХІХ століття. Поки Російська Імперія небаченими темпами розширювалася на схід через Центральну Азію до Тихого океану, династія Цин втрачала території, які відходили іншим державам за так званими «нерівноправними договорами». Найвідоміші з цих поступок пов’язані з Опіумними війнами, що точилися між Великою Британією та Китаєм, який поступився Лондону Гонконгом.

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Два договори з тієї епохи є ключовими для розуміння історії російсько-китайських відносин. Перший – Айгунський договір 1858 року, за яким до Російської Імперії відійшли території на північ від ріки Амур. Другий – Пекінський договір 1860 року, укладений під загрозою підпалу міста, який визнав за Росією територію між рікою Уссурі та Тихим океаном.

Століття потому, у 1969 році, китайсько-радянська напруженість переросла у пряму військову конфронтацію вздовж тієї ж Уссурі. Сьогодні ця територія є частиною Далекосхідного федерального округу Російської Федерації. Він становить приблизно 40 відсотків російської території і межує з Північним Льодовитим і Тихим океанами, Монголією, Китаєм, Японією та Сполученими Штатами.

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Цей багатий на ресурси регіон більший за Європейський Союз і майже вдвічі більший за Індію, але його населення ледве сягає 8 мільйонів осіб. А от населення китайських провінцій Хейлунцзян і Внутрішня Монголія, що межують із цим регіоном, складає щонайменше 30 і 24 мільйони людей відповідно.

Так, Пекін і Москва підписали низку угод про демаркацію своїх кордонів після розпаду Радянського Союзу в 1991 році. Але честі серед злодіїв небагато. Зрештою, так звана «Вісь автократій» – це низка короткострокових партнерств за власним бажанням, а не військовий альянс на кшталт НАТО чи цивілізаційний про’кт на кшталт Європейського Союзу.

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Так, Китай хоче, щоб Росія була достатньо слабкою, щоб залежати від неї. Але він також хоче, щоб Москва була достатньо сильною, щоб продовжувати воювати проти Києва і Заходу. Серед іншого, це гарантує, що поки Росія грузне в Україні, її майже 4300-кілометровий кордон із Китаєм залишатиметься незахищеним.

Пекін вже почав перейменовувати міста у цьому регіоні, в тому числі тихоокеанський порт Владивосток, китайськими назвами. Чи переконала Москва Вашингтон, що Китай може окупувати або анексувати частину Далекосхідного федерального округу РФ? Хтозна. Але територіальні зміни такого масштабу зроблять анексовані Москвою український Крим і частини Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей крихітними у порівнянні з ними.

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Це може пояснити безглузді розмови Вашингтона про спільні російсько-американські підприємства в Арктиці, а також його занепокоєння щодо діяльності Китаю по інший бік Берингової протоки. Від відмови від Європи до перетворення Канади на 51-й штат і анексії данської Гренландії – навіщо ще Америці спалювати всі мости, які вона будувала останні 80 років, щоб заспокоїти російського диктатора?

Правда це чи ні, але це стало би ще одним із непередбачуваних наслідків незаконного та ідіотського вторгнення Росії в Україну. Москва, яка вбила, викрала, зґвалтувала і піддала тортурам тисячі людей, вторгнувшись і окупувавши Молдову, Грузію і Україну, тепер лицемірно переймається територіальною цілісністю свого малонаселеного Далекосхідного федерального округу.

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Авторами цієї міжнародної кризи – від А до Я – є воєнні злочинці в Кремлі. За вісім десятиліть Вашингтон витратив трильйони доларів на боротьбу з цими злодіями – спочатку, коли вони були бюрократами радянського КДБ, потім, коли вони були лідерами третьої ітерації Російської Імперії. Дивно, що Америка намагається врятувати їх від наслідків створеного ними безладу.

Погляди, висловлені в цій статті, належать автору і не обов’язково відображають точку зору Kyiv Post.