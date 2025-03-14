Генерал-лейтенант Кіт Келлоґґ, якого президент Дональд Трамп призначив своїм спеціальним посланником з питань України і Росії, був відсторонений від переговорів про припинення вогню, що викликало здивування як у Вашингтоні, так і в Києві.

Дописи в мережі X і повідомлення в Politico і Newsweek підтверджують те, чого багато хто побоювався: адміністрація Трампа перетасовує свою колоду, а розумну людину з військовим досвідом відсуває на узбіччя. Для України, де кожне тактичне рішення є питанням виживання, це може свідчити про тривожні зміни в підході Америки до завершення війни.

Advertisement

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Резюме Келлоґґа – тризіркового генерала у відставці з 36-річним стажем служби в армії США – можуть позаздрити більшість членів переговорної команди Трампа. Від операцій спецназу у В’єтнамі та Камбоджі до командування десантниками у складі 82-ї повітряно-десантної дивізії під час війни в Іраку – Келлогг бачив бойові дії зблизька. Він не якийсь там «кабінетний генерал» – він бойовий офіцер, який розуміється на логістиці, тактиці бою і холодному розрахунку.

Більше по темі Лідер партії-переможця виборів у Гренландії відреагував на зазіхання Трампа Лідер партії Demokraatit, яка здобула перемогу на парламентських виборах у Гренландії, розповів про те, що жителі острова не хочуть бути ані американцями, ані данцями.

Його перебування на посаді виконуючого обов’язки радника Трампа з національної безпеки та керівника апарату Ради національної безпеки лише збільшило його стратегічні здібності. Ця людина знає, що таке війна і як її закінчити. Чіткі й зрозумілі оцінки Келлоґґа щодо війни в Україні були критично важливими. Він наполягає на припиненні вогню, виходячи з суворих реалій: заморожування лінії фронту, використання американської допомоги для примусу до переговорів і забезпечення того, щоб Україна вела переговори з позиції сили, а не капітуляції. У його спільному з Фредом Фляйцем програмному документі від квітня 2024 року викладено прагматичний план – озброїти Україну, щоб стримати Росію, але вимагати, щоб обидві сторони сіли за стіл переговорів. Це не дипломатія хапання зірок з неба, це солдатська логіка, вкорінена в брудних окопах Донбасу і лініях постачання, які підтримують життя київських сил.

Advertisement

Advertisement

Порівняйте його з іншими переговірниками Трампа – Марко Рубіо, Майком Волтцом і Стівом Віткоффом. Рубіо – колишній сенатор з яструбиним характером, але без досвіду роботи на місцях. Волтц – «зелений берет» із бойовими заслугами, який став конгресменом, але йому бракує багаторічного досвіду командування на високому рівні, який має Келлоґґ. Залишається пан Віткофф – мільярдер, магнат у сфері нерухомості з нульовим військовим досвідом, який навряд чи має повну інформацію про віроломство Росії.

Advertisement

Встановлення тривалого миру в Україні – це не проста операція з нерухомістю, і його можна досягти лише шляхом збільшення військової допомоги Заходу Україні та рішучого стримування Росії. Досі Трамп підходив до переговорів за принципом батога і пряника. Батіг для України – це «паузи» в наданні зброї та розвідданих, які сприяли російським наступальним операціям. А пряник, схоже, – для Путіна, і це попри те, що тривають ракетні удари по українських містах, а торгове судно з російським екіпажом «ненавмисно» зіткнулося з танкером під американським прапором, що стояв на якорі.

Присутності генерала Келлоґґа за столом переговорів буде дуже не вистачати. Без нього переговори з Росією ризикують перетворитися на політичний спектакль, а не на стратегічний розрахунок. Україні потрібен голос Келлоґґа. Росія поважає силу, а не банальності. Відсторонення генерала Келлоґґа може означати припинення вогню, яке буде лише оптичною ілюзією і залишить Київ вразливим.

Advertisement

Трамп обіцяв мир за 24 години. Без твердої руки Келлоґґа це буде лише черговою передвиборчою обіцянкою, яку він не виконав.

Погляди, висловлені в цій статті, належать автору і не обов’язково відображають позицію Kyiv Post.