Ми перебуваємо на ранніх стадіях найдивнішого геополітичного моменту за останні 80 років. Три роки триває найжорстокіший напад на демократію за 75 років, коли Росія з надзвичайною інтенсивністю бореться з цивілізаційним вибором України (і її багатовіковим прагненням до незалежного культурного і політичного статусу проти Російської імперії в чотирьох різних формах).

Геополітична гра: Україна між США та Росією

Український уряд погодився на умови припинення вогню, запропоновані адміністрацією Трампа, фактично беручи на себе великий ризик, зважаючи на нещодавні дії американців, які, як видається, зашкодили аргументації та публічним умовам цієї угоди, а також передбачуваним мирним переговорам, які мають відбутися після неї. Як видається, вони на кожному кроці використовують російські вимоги як мінімальні вимоги угоди.

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Більшість російських експертів, яких я опитав сьогодні, вважають, що Путін буде змушений погодитись на цю угоду, хоча ніхто з них не вважає, що наразі він дійсно хоче закінчити цю війну. Що підводить нас до метафори в заголовку.

Стратегія Зеленського: танцюючи з вовками

Президент Зеленський і його команда мають дійсно складний шлях до автономії та стратегічного успіху. Їм доводиться задобрювати хитрувату американську адміністрацію, яка виглядає ворожою і в кращому випадку ненадійною, хоча б тому, що навіть колишні європейські союзники американців все ще борються за те, щоб ті залишалися на їхньому боці, принаймні як «прикриття». Це також може бути пов’язано з тим, що американські розвіддані є більш важливими, ніж усвідомлює більшість із нас. Хоча це і не підтверджено, але здається принаймні правдоподібним, що позбавлення цього ресурсу коштувало Україні одного зі стратегічних важелів впливу в Курській області.

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Є спокуса: послати американців під три чорти, працювати з «Великою п’ятіркою» та країнами Північної Європи і Балтії, розраховуючи на те, що французи, британці та нові німці на чолі з Мерцом збільшать військову підтримку, віддадуть 200 мільярдів євро російських активів, нададуть війська для примусу до миру і, без американських розвідданих і з власним арсеналом українського виробництва, вирішити питання з Путіним у військовий спосіб, ще більше принижуючи й без того виснажену Росію, яка може впасти в будь-який момент.

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Натомість Україна збирається танцювати цей мирний танець зі США і «перетанцювати» Путіна. Схоже, що гра базується на впевненості в тому, що Путін поставить стільки умов, висуне стільки обурливих вимог, що навіть Трамп, готовий дати Путіну те, що він хоче, буде настільки розчарований російською впертістю, що нарешті побачить те, що бачили українці весь цей час, і змусить росіян заплатити за це. Це не лише потребує великої майстерності від Зеленського та його команди, а й означає перехитрити Путіна там, де він дуже сильний і має дезінформацію та багато корисних ідіотів на своєму боці. І все це тому, що він думає, що не може повністю віддати долю своєї країни в руки європейців.

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Будьмо відвертими – є ризик того, що американці продовжать задобрювати Путіна, українці втратять час, який вони могли б витратити на зміцнення європейської рішучості, і в підсумку їм доведеться або укласти погану угоду, або воювати далі зі зменшеною підтримкою Заходу. Це дуже ризикована гра.

Морально було би не покладатися на геополітичне джиу-джитсу, а скоріше мати тверду підтримку союзників. На жаль, ми живемо не в такому світі. Нехай сили порядності переможуть завдяки переговорному хисту української команди. З Богом.

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Погляди, висловлені в цій статті, належать автору і не обов’язково відображають точку зору Kyiv Post.