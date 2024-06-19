Уряд Сполучених Штатів схвалив продаж зброї на суму приблизно 360 мільйонів доларів Тайваню, пише Reuters із посиланням на заяву Пентагону.

США продадуть зброю Тайваню

Як ззаначається, Сполучені Штати зобов’язані за законом надати Тайваню, засоби для захисту, незважаючи на відсутність офіційних дипломатичних зв’язків.

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"Продаж допоможе підвищити безпеку одержувача та допоможе підтримувати політичну стабільність, військову рівновагу та економічний прогрес у регіоні", – йдеться в окремих заявах Пентагону.

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США продадуть такі види зброї:

Протипіхотні та баражуючі боєприпаси (ті, які можуть літати навколо цільової зони, доки їх не скерують на ціль) для дронів Switchblade 300; Обладнання орієнтовною вартістю 60,2 мільйона доларів; Безпілотники ALTIUS 600M-V з обладнанням на приблизно 300 мільйонів доларів.

"Перед обличчям частих військових операцій китайських комуністів навколо Тайваню ці узгоджені із США об’єкти продажу озброєнь матимуть можливість виявляти і завдавати удари в режимі реального часу, а також зможуть швидко реагувати на загрози противника", – наголосили в заяві оборонного відомства Тайваню.

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Відносини між США та Тайванем – що відомо

Нагадаємо, що в січні на Тайвані обрали нового президента, Лай Чінте, кандидата від правлячої Демократичної прогресивної партії, яка підтримує незалежність острова від Китаю.

Він виступав за окрему ідентичність острова та заперечував територіальні претензії Китаю. Держсекретар США Ентоні Блінкен тоді заявив, що США працюватимуть з Лаєм та лідерами всіх партій на Тайвані, щоб розвивати "давні неофіційні відносини, що відповідають політиці Штатів "єдиного Китаю".

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Також у Сполучених Штатах 18 квітня оприлюднили тексти законопроєктів про допомогу для України, Ізраїлю і Тайваню, в яких останньому виділялися 8,1 мільярда доларів.