Російська місцева адміністрація обманювала вище керівництво та місцевих мешканців під час перших днів наступу на Суджу, йдеться в новій перехопленій Силами оборони України доповіді голови адміністрації населеного пункту Гончаровка в районі Суджі Олександра Гаркавенка.

"Ми дві доби доповідали на Москву дуже приємні новини. Ось у цей момент ми дуже сильно втрачали території", – розповідає чоловік у перехопленій розмові, опублікованій російсько-ізраїльським підприємцем і громадським діячем Леонідом Нєвзліном ввечері,18 серпня.

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За його словами, керівництво Курської області свідомо обманювало місцевих жителів, що ситуація під контролем, а насправді кинула людей напризволяще.

За кілька тижнів до початку наступу в Гончаровці російські війська посеред житлової забудови розмістили установку "Град" та вели вогонь по Україні.

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Прямо посеред вулиці "Град" ставили і працювали, розумієте? І я це особисто бачив, мене це здивувало. Це було тижнів за два, за три до того, що сталося. Голова адміністрації населеного пункту Гончаровка в районі Суджі Олександр Гаркавенко

Він зробив висновок, що причиною успішних дій української армії та хорошої розвідувальної підготовки операції була корупція.

"Ну як вони хвацько рухаються і лісами, і польовими дорогами, розумієте? Вони ж не всюди йшли центральною дорогою. Ось це мене дуже здивувало. Усі говорять про зраду. Ось усі цивільні люди, які все це пережили та продовжують переживати – про зраду", – наголосив голова адміністрації й додав: "Але я скажу вам чесно, моя думка – найчистіше, корупційне нехлюйство".