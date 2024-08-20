Російська місцева адміністрація обманювала вище керівництво та місцевих мешканців під час перших днів наступу на Суджу, йдеться в новій перехопленій Силами оборони України доповіді голови адміністрації населеного пункту Гончаровка в районі Суджі Олександра Гаркавенка.

"Ми дві доби доповідали на Москву дуже приємні новини. Ось у цей момент ми дуже сильно втрачали території", – розповідає чоловік у перехопленій розмові, опублікованій російсько-ізраїльським підприємцем і громадським діячем Леонідом Нєвзліном ввечері,18 серпня.

Advertisement

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

За його словами, керівництво Курської області свідомо обманювало місцевих жителів, що ситуація під контролем, а насправді кинула людей напризволяще.

За кілька тижнів до початку наступу в Гончаровці російські війська посеред житлової забудови розмістили установку "Град" та вели вогонь по Україні.

Сміливий наступ України на території Росії: закономірний етап боротьби із паперовим тигром
Більше по темі

Сміливий наступ України на території Росії: закономірний етап боротьби із паперовим тигром

Найкращий спосіб впоратись із супротивником – всупити з ним у безпосередній бій. Вимагати від українців стримуватись у цій битві – це віддати їх на поталу агресору.
Прямо посеред вулиці "Град" ставили і працювали, розумієте? І я це особисто бачив, мене це здивувало. Це було тижнів за два, за три до того, що сталося.
Голова адміністрації населеного пункту Гончаровка в районі Суджі Олександр Гаркавенко

Він зробив висновок, що причиною успішних дій української армії та хорошої розвідувальної підготовки операції була корупція.

"Ну як вони хвацько рухаються і лісами, і польовими дорогами, розумієте? Вони ж не всюди йшли центральною дорогою. Ось це мене дуже здивувало. Усі говорять про зраду. Ось усі цивільні люди, які все це пережили та продовжують переживати – про зраду", – наголосив голова адміністрації й додав: "Але я скажу вам чесно, моя думка – найчистіше, корупційне нехлюйство".

Advertisement

Kyiv Post публікує деякі з найбільш показових і шокуючих перехоплених розмов.

Ви можете прочитати деякі з них за посиланнями нижче:

Просто продірявили: солдат РФ говорить з батьком про розстріл одного з командирів

Росіянка бідкається, що її співвітчизники бояться повстати проти Кремля

Перехоплення ГУР: росіянин бідкається через велетенські втрати в Бєлгородській області

"Їм вигідно, щоб він був зниклим безвісти": Москва приховує смерті на фронті, щоб не платити компенсації

Advertisement

Мешканка Бєлгорода перелякана через те, що військові РФ ховають свою техніку між житловими будинками

Київ Пост
Київ Пост
Читати далі
Мої враження від поїздки в окуповану Україною Курську області Росії ЕКСКЛЮЗИВ Росія
Мої враження від поїздки в окуповану Україною Курську області Росії
Джейсон Джей Смарт
3г тому
Росія створила підрозділи фіктивних "запорозьких козаків" в окупованому Бердянську Росія
Росія створила підрозділи фіктивних "запорозьких козаків" в окупованому Бердянську
Київ Пост
4г тому
Сміливий наступ України на території Росії: закономірний етап боротьби із паперовим тигром Росія
Сміливий наступ України на території Росії: закономірний етап боротьби із паперовим тигром
Орхан Драгаш
6г тому
Україна знищила третій міст через річку Сейм і відрізала війська РФ у Курській області Курськ
Україна знищила третій міст через річку Сейм і відрізала війська РФ у Курській області
Стефан Коршак
9г тому
Спонсорований контент
" Попередній Сміливий наступ України на території Росії: закономірний етап боротьби із паперовим тигром
Далі » Зеленському відмовили в допомозі щодо повернення українських чоловіків додому