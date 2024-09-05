Верховна Рада призначила Наталію Калмикову міністеркою у справах ветеранів.
Відповідне рішення підтримали 256 народних депутатів, повідомив нардеп із фракції «Голос» Ярослав Железняк.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
Що відомо про Наталію Калмикову
З 27 вересня 2023 року вона була заступницею міністра оборони з питань соціального розвитку.
Із лютого 2022 по вересень 2023 року Калмикова займала посаду виконавчої директорки Українського ветеранського фонду.
З червня по грудень 2021 року - радниці з гендерних питань Командування Сухопутних військ ЗСУ.
З 2018 по 2021 рр. Наталія Калмикова була менеджеркою Благодійної організації "Міжнародний благодійний фонд "Повернися живим”.
Кадрові перестановки в Кабміні та Офісі президента − що відомо
Під час цього ж засідання Верховної Ради:
- були звільнено міністра закордонних справ Дмитро Кулеба та віцепрем’єр-міністерка й міністерка з питань реінтеграції ТОТ України Ірина Верещук та Віталій Коваль з посади голови Фонду державного майна
- було підтримано призначення Андрія Сибіги на посаду міністра закордонних справ України та Ольги Стефанішиної на посаду віцепрем'єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України-міністерки юстиції
- призначено Олексія Кулебу на посаду віцепрем'єр-міністра з відновлення України – міністра розвитку громад та територій та Світлану Гринчук міністеркою захисту довкілля та природних ресурсів України
- було підтримано призначення Матвія Бідного на посаду міністра молоді та спорту України та Миколи Точицького на посаду міністра культури та стратегічних комунікацій.
Напередодні президент України Володимир Зеленський анонсував кадрові зміни в уряді та Офісі президента.