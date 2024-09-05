Верховна Рада призначила Наталію Калмикову міністеркою у справах ветеранів.

Відповідне рішення підтримали 256 народних депутатів, повідомив нардеп із фракції «Голос» Ярослав Железняк.

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Що відомо про Наталію Калмикову

З 27 вересня 2023 року вона була заступницею міністра оборони з питань соціального розвитку.

Із лютого 2022 по вересень 2023 року Калмикова займала посаду виконавчої директорки Українського ветеранського фонду.

З червня по грудень 2021 року - радниці з гендерних питань Командування Сухопутних військ ЗСУ.

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З 2018 по 2021 рр. Наталія Калмикова була менеджеркою Благодійної організації "Міжнародний благодійний фонд "Повернися живим”.

Кадрові перестановки в Кабміні та Офісі президента − що відомо

Під час цього ж засідання Верховної Ради:

були звільнено міністра закордонних справ Дмитро Кулеба та віцепрем’єр-міністерка й міністерка з питань реінтеграції ТОТ України Ірина Верещук та Віталій Коваль з посади голови Фонду державного майна

було підтримано призначення Андрія Сибіги на посаду міністра закордонних справ України та Ольги Стефанішиної на посаду віцепрем'єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України-міністерки юстиції

призначено Олексія Кулебу на посаду віцепрем'єр-міністра з відновлення України – міністра розвитку громад та територій та Світлану Гринчук міністеркою захисту довкілля та природних ресурсів України

було підтримано призначення Матвія Бідного на посаду міністра молоді та спорту України та Миколи Точицького на посаду міністра культури та стратегічних комунікацій.

Напередодні президент України Володимир Зеленський анонсував кадрові зміни в уряді та Офісі президента.