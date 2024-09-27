Повідомлення в медіа про обмін дітьми між Україною і Росією неправдиві, заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.
Чи відбудеться обмін дітьми між Україною і Росією − що відомо
В одному з іноземних медіа поширилися дані про те, що Катар нібито оголосив про угоду з Україною та Росією про обмін дітьми.
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"Насправді жодної угоди ніхто не укладав. Це виглядає, як відверте просування російських наративів", - наголосив омбудсмен.
За його словами, Катар виступає посередником у поверненні незаконно депортованих і примусово переміщених українських дітей, однак Україна не викрадала і не утримувала дітей на своїй території, а також не перешкоджала в поверненні в Росію.
Лубінець нагадав, що міжнародне гуманітарне право не передбачає такого процесу як обмін дітьми.
"До якого цинізму треба дійти, щоб запропонувати подібний механізм повернення українських дітей з депортації?" − наголосив омбудсмен.
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Українських дітей повернули з російської окупації − що треба знати
24 вересня з тимчасово окупованої території Херсонської області на підконтрольну Україні територію повернули 16-річного юнака і 18-річну дівчину, позбавлену батьківського піклування.
13 вересня з ТОТ Херсонщини повернули сімох хлопчиків та трьох дівчаток віком від 3 до 16 років.
4 вересня з окупованої Херсонської області повернули ще одну українську родину з трьома дітьми віком від 12 до 16 років.
Кореспондент Kyiv Post повідомляв раніше, що керівник Офісу президента України Андрій Єрмак під час форуму за участі керівників державних інституцій 27 серпня розповів про те, що за останні вже понад два роки Росія викрала десятки тисяч українських дітей, однак повернули лише кілька сотень.