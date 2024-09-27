Повідомлення в медіа про обмін дітьми між Україною і Росією неправдиві, заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Чи відбудеться обмін дітьми між Україною і Росією − що відомо

В одному з іноземних медіа поширилися дані про те, що Катар нібито оголосив про угоду з Україною та Росією про обмін дітьми.

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"Насправді жодної угоди ніхто не укладав. Це виглядає, як відверте просування російських наративів", - наголосив омбудсмен.

За його словами, Катар виступає посередником у поверненні незаконно депортованих і примусово переміщених українських дітей, однак Україна не викрадала і не утримувала дітей на своїй території, а також не перешкоджала в поверненні в Росію.

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Лубінець нагадав, що міжнародне гуманітарне право не передбачає такого процесу як обмін дітьми.

"До якого цинізму треба дійти, щоб запропонувати подібний механізм повернення українських дітей з депортації?" − наголосив омбудсмен.