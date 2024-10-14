Комітет Європейського парламенту з питань торгівлі схвалив пропозицію Європейської комісії про надання Україні позики у 35 мільярдів євро, коштом заморожених російських активів.
Про це повідомила пресслужба Європарламенту.
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В Європарламенті підтримали надання кредиту Україні
"За" проголосував 31 член профільного комітету Європейського парламенту, проти висловились чотири, ніхто не утримався під час голосування.
Далі має відбутися (21-24 жовтня) голосування всього Європейського парламенту.
Після цього регламент буде ухвалений Радою Європейського Союзу за письмовою процедурою.
Рішення набуде чинності наступного дня після публікації в Офіційному журналі ЄС.
Кредит на €35 млрд від ЄС - подробиці
11 жовтня стало відомо, що уряд України очікує, що Рада Європейського Союзу найближчим часом затвердить рішення про надання Україні фінансової допомоги на 35 млрд євро.
ЄС і Британія підтвердили єдність позицій щодо російської агресії
20 вересня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що ЄК надасть Україні кредит у розмірі 35 мільярдів євро в межах узгодженого країнами G7 плану кредитування на 50 мільярдів доларів з використанням заморожених активів РФ.
Президент Володимир Зеленський розповів, що кошти витратять передусім на енергетику, бомбосховища для закладів освіти, імпортну зброю та ППО.