Президент України Володимир Зеленський повідомив, що на Курському напрямку тривають активні спроби російських військ прорвати оборонні позиції української армії.

Про це він повідомив за результатами засідання Ставки Верховного головнокомандувача.

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На Покровському та Курахівському напрямках тривають жорстокі бої

"Активні дії зараз по всій довжині фронту, але особливо жорстокі бої на Покровському та Курахівському напрямках. П’яту добу тривають спроби росіян прорвати нашу оборону на Курщині. Хлопці тримаються та контратакують", - зазначив Зеленський.

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Під час Ставки була глибока аналітика Головного управління розвідки МО та Служби зовнішньої розвідки про тих, хто допомагає Росії вести війну та яких кроків потрібно вжити, щоб послабити ці союзи.

Президент України додав, що Міноборони доповіло про контрактації на поточний та наступний періоди, зокрема з використанням партнерської допомоги, щодо інвестицій наших ключових партнерів в український ОПК.