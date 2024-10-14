Президент України Володимир Зеленський повідомив, що на Курському напрямку тривають активні спроби російських військ прорвати оборонні позиції української армії.
Про це він повідомив за результатами засідання Ставки Верховного головнокомандувача.
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На Покровському та Курахівському напрямках тривають жорстокі бої
"Активні дії зараз по всій довжині фронту, але особливо жорстокі бої на Покровському та Курахівському напрямках. П’яту добу тривають спроби росіян прорвати нашу оборону на Курщині. Хлопці тримаються та контратакують", - зазначив Зеленський.
Під час Ставки була глибока аналітика Головного управління розвідки МО та Служби зовнішньої розвідки про тих, хто допомагає Росії вести війну та яких кроків потрібно вжити, щоб послабити ці союзи.
Президент України додав, що Міноборони доповіло про контрактації на поточний та наступний періоди, зокрема з використанням партнерської допомоги, щодо інвестицій наших ключових партнерів в український ОПК.
Північна Корея надає Росії зброю та людей до її військових сил
ЗСУ можуть утримувати території на Курщині ще кілька місяців
Американські високопосадовці вважають, що Україна зможе утримувати територію у Курській області РФ, щонайменше кілька місяців.
Україна наразі не стикалася з проблемами з постачанням у Курську область бо російська армія здійснювала лише обмежені контратаки та просувалася на сході України.
Президент України Володимир Зеленський, за даними Bloomberg, можливо, готується зайняти більш гнучку позицію щодо завершення війни в Україні.
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що Росія перекинула на Курський напрямок близько 50 тис. військових.