Сьогодні у Рейк’явіку, в Ісландії, відбулася 76-та сесія Північної ради, повідомив Укрінформ.

Kyiv Post зібрав головні заяви президента України Володимира Зеленського.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Стирання української ідентичності дорівнює геноциду − Зеленський

"Намагання стерти ідентичність є практикою, що дорівнює геноциду. Росія це робить від самого початку нападу. Міжнародний кримінальний суд вже виписав ордер на арешт Путіна за його дії... Найбільш критичним є невизначене майбутнє цих дітей, і це одна з причин, чому ця війна не може завершитися мовчанням на лінії фронту", − наголосив Зеленський.

Advertisement

Він зауважив, що необхідно повернути вкрадених дітей в Україну.

"Ми знаємо, де і в якому стані знаходяться декотрі з цих дітей; знаємо про те, як їх вчать забувати Україну. Це діти з сиротинців, це діти, яких через російські процеси фільтрації відокремили від їхніх родин; це і немовлята, і підлітки. Дуже багато молодих життів, які не мали б бути розпорошені по всій Росії, їх не мали б вчити ненавидіти Україну", зауважив очільник держави.

Більше по темі Зеленський обговорив із президентом Південної Кореї залучення Росією військових КНДР Український лідер запросив Південну Корею приєднатися до Вільнюської декларації G7.

Зеленський закликав учасників Північної ради допомогти у відновленні миру

"Ми повинні відновити силу міжнародного права, Статуту ООН, маємо забезпечити нашу територіальну цілісність, безпеку наших людей, так само як це мають ваші народи та інші народи світу", − закцентував Зеленський.

Advertisement

Для цього, за його словами, треба далі тиснути на Росію, щоб вона завершила цю війну.

"Ефективні санкції, боротьба з тіньовим російським флотом, забезпечення українських солдатів усім необхідним, − це ті кроки, які дозволять принести мирні перспективи швидше", − запевнив Президент.

Україна гідна членства в НАТО − Президент

"Україна гідна бути членом НАТО. Я дякую вашим країнам за підтримку нашої держави у цьому напрямку щодо забезпечення однозначності цього рішення", − наголосив президент.

За його словами, без такого рішення "тривалого, міцного миру не можна буде досягнути".

Конференція про повернення викрадених Росією дітей − що відомо

"Завтра в Канаді розпочнеться тематична конференція, присвячена одному з найчутливіших питань нашої Формули миру. Українська команда й багато наших партнерів працюватимуть над питанням повернення українських дітей, викрадених Росією. Це один із найболючіших аспектів цієї жахливої війни", − повідомив Зеленський.

Advertisement

Він наголосив, що "примус дітей до зміни однієї нації на іншу та стирання їхньої ідентичності – це, безумовно, практика геноциду".

"І хоча нам вдалося повернути частину цих дітей, кожна дитина, яка рік чи два перебуває в таких умовах, втрачає набагато більше, ніж просто час. Значною мірою це втрата їхнього власного майбутнього", − зауважив Президент.