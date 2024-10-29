Сьогодні у Рейк’явіку, в Ісландії, відбулася 76-та сесія Північної ради, повідомив Укрінформ.
Kyiv Post зібрав головні заяви президента України Володимира Зеленського.
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Стирання української ідентичності дорівнює геноциду − Зеленський
"Намагання стерти ідентичність є практикою, що дорівнює геноциду. Росія це робить від самого початку нападу. Міжнародний кримінальний суд вже виписав ордер на арешт Путіна за його дії... Найбільш критичним є невизначене майбутнє цих дітей, і це одна з причин, чому ця війна не може завершитися мовчанням на лінії фронту", − наголосив Зеленський.
Він зауважив, що необхідно повернути вкрадених дітей в Україну.
"Ми знаємо, де і в якому стані знаходяться декотрі з цих дітей; знаємо про те, як їх вчать забувати Україну. Це діти з сиротинців, це діти, яких через російські процеси фільтрації відокремили від їхніх родин; це і немовлята, і підлітки. Дуже багато молодих життів, які не мали б бути розпорошені по всій Росії, їх не мали б вчити ненавидіти Україну", зауважив очільник держави.
Зеленський обговорив із президентом Південної Кореї залучення Росією військових КНДР
Зеленський закликав учасників Північної ради допомогти у відновленні миру
"Ми повинні відновити силу міжнародного права, Статуту ООН, маємо забезпечити нашу територіальну цілісність, безпеку наших людей, так само як це мають ваші народи та інші народи світу", − закцентував Зеленський.
Для цього, за його словами, треба далі тиснути на Росію, щоб вона завершила цю війну.
"Ефективні санкції, боротьба з тіньовим російським флотом, забезпечення українських солдатів усім необхідним, − це ті кроки, які дозволять принести мирні перспективи швидше", − запевнив Президент.
Україна гідна членства в НАТО − Президент
"Україна гідна бути членом НАТО. Я дякую вашим країнам за підтримку нашої держави у цьому напрямку щодо забезпечення однозначності цього рішення", − наголосив президент.
За його словами, без такого рішення "тривалого, міцного миру не можна буде досягнути".
Конференція про повернення викрадених Росією дітей − що відомо
"Завтра в Канаді розпочнеться тематична конференція, присвячена одному з найчутливіших питань нашої Формули миру. Українська команда й багато наших партнерів працюватимуть над питанням повернення українських дітей, викрадених Росією. Це один із найболючіших аспектів цієї жахливої війни", − повідомив Зеленський.
Він наголосив, що "примус дітей до зміни однієї нації на іншу та стирання їхньої ідентичності – це, безумовно, практика геноциду".
"І хоча нам вдалося повернути частину цих дітей, кожна дитина, яка рік чи два перебуває в таких умовах, втрачає набагато більше, ніж просто час. Значною мірою це втрата їхнього власного майбутнього", − зауважив Президент.