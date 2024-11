Поки мільйони американців достроково голосували на президентських виборах у США, кандидати-суперники – віцепрезидентка Камала Гарріс і колишній президент Дональд Трамп – всю решту минулого тижня закликали й переконували своїх виборців віддати свої голоси саме за них.

Головний меседж Гарріс, яка може стати першою в історії США жінкою-президентом, на передвиборчих мітингах у Джорджії, Північній Кароліні та Мічигані: «Трамп становить загрозу американській демократії».

Трамп, який прагне повернутися в Білий дім після поразки на виборах 2020 року і який є першим в історії кандидатом у президенти з судимістю, пообіцяв докорінно перекроїти уряд на ультраправий лад і вести агресивні торгові війни під гаслом «Америка перш за все».

У п’ятницю ввечері 78-річний Трамп виступив на передвиборчому мітингу в Мілуокі (Вісконсін) – всього за кілька миль від того місця, де на своєму мітингу виступала Гарріс. Їхні шляхи ще перетнуться у Північній Кароліні, Вірджинії, Пенсильванії та Джорджії.

День виборів – вівторок, але голосування розпочалося ще кілька тижнів тому, і американці вже вкинули понад 70 мільйонів бюлетенів (рекордна кількість – 4 мільйони – у Джорджії, де Демократи з усіх сил намагаються забезпечити перемогу своєї кандидатки).

Останнє перед виборами опитування, проведене New York Times/Siena, показало певні зміни в настроях виборців у всіх семи «непевних» штатах, але у відсотковому вираженні вони залишаються в межах статистичної похибки.

Свої передвиборчі мітинги обидва кандидати проводитимуть аж до пізнього вечора понеділка: Трамп у м. Гранд Репідз (Мічиган), Гарріс – у Філадельфії (Пенсильванія).

Всю неділю 60-річна Гарріс провела в ключовому штаті Мічиган, де вона ризикує програти, оскільки тамтешня арабська громада налічує 200 тисяч виборців, а ті дуже негативно ставляться до політики США щодо війни між Ізраїлем і Хамасом.

«Я робитиму все, що зможу як президент, щоб припинити війну в Газі, – почала свій виступ Гарріс, відзначивши присутність на мітингу лідерів арабської громади. – Хочу сказати, що цей рік був непростим, зважаючи на масштаби жертв і руйнувань у Газі, зважаючи на те, скільки цивільних загинули, постраждали й залишилися без домівок у Лівані. Це катастрофа».

Вся решта її промови була оптимістичною – чинна віцепрезидентка більше закликала людей прийти на виборчі дільниці й проголосувати за неї, ніж нападала на свого суперника Трампа:

«Маємо ще два дні. Проведімо ж їх так, щоб потім не жалкувати!».

Тим часом Трамп провів неділю в Пенсильванії, Північній Кароліні й Джорджії – трьох найбільших за населенням із «непевних» штатів.

Виступаючи в м. Лінітц (Пенсильванія), Трамп назвав Демократів «демонічними» й сказав своїм прихильникам, що вони вчинять «по-дурному», якщо не проголосують.

Хоча досі немає жодних доказів порушень виборчого законодавства, Трамп заявив, що в Пенсильванії Демократи «б’ються з усіх сил, намагаючись, чорт забирай, вкрасти в нас [перемогу]».

Орбан заявляє, що Європа не зможе залишатися «на рейках війни»

Якщо переможе Трамп, ЄС буде змушений переглянути свою політику підтримки України. Про це в неділю заявив прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, якого цитує Reuters.

Посилаючись на погрози Трампа зменшити допомогу Україні в разі обрання президентом, Орбан попередив, що Європа не зможе самотужки підтримувати Україну. Як і Трамп, Орбан вже висловлювався проти продовження надання Києву військової допомоги.

Hungary's Prime Minister Viktor Orban (L) poses with former US president Donald Trump at Trump's estate in Mar-a-Lago in Palm Beach, Florida on July 11, 2024. (AFP PHOTO/Hungary's Prime Minister's Office/Miniszterelnoki Sajtoiroda)

«Нам (у Європі) треба усвідомити, що якщо в Америці буде президент, який виступає за мир – а в цьому я впевнений, судячи з цифр… якщо буде так, як ми очікуємо, і Америка стане країною, яка за мир, то і Європа не зможе залишатися на рейках війни», – сказав Орбан.

Цього тижня Україна буде в центрі уваги європейських лідерів на зустрічі Європейської політичної спільноти в Будапешті. Багато з них вже висловлювали занепокоєння щодо майбутніх відносин між ЄС і США в разі повернення Трампа до влади.

«Самотужки Європа не винесе тягар [цієї війни] і якщо американці змінять курс у бік миру, то нам теж треба буде адаптуватися, і це ми будемо обговорювати в Будапешті», – сказав Орбан.

Колишній посол України в США Олег Шамшур сказав в інтерв’ю агенції Франс Пресс (AFP): «Перемога Трампа створить смертельні ризики».

Трамп неодноразово виступав проти підтримки України і заявляв, що покладе край війні за 24 години.

«Ні він, ні його команда не вірить у перемогу України», – сказав Шамшур.

Угорщина, яка головуватиме в Раді ЄС до кінця року, розсердила багатьох у НАТО своїми тісними зв’язками з Росією.

ЗСУ стримують «один із найпотужніших наступів» росіян

Збройні сили України нині стримують один із найпотужніших наступів російських окупантів від початку повномасштабного вторгнення.

Про це головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив після зустрічі з делегацією Збройних сил Чехії на чолі з начальником Генерального штабу генерал-лейтенантом Карелом Ржегкою.

Ukrainian President Volodymyr Zelensky and now Commander-in-Chief of the Armed Forces Oleksandr Syrskyi visiting Ukraine's army command post in Kupiansk, Kharkiv region. (AFP PHOTO / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE)

«Поінформував чеських колег про ситуацію на лінії фронту, яка продовжує залишатися складною. ... Чехія є відданою союзницею України і стала ініціатором низки критично важливих ініціатив, серед яких варто відзначити коаліцію з розвитку спроможностей артилерії, бронетанкової техніки, а також авіаційної коаліції та коаліції інтегрованої системи ППО/ПРО», – написав Сирський у Telegram.

Він також подякував Ржегці «та, в його особі, уряду та народу Чеської Республіки за підтримку України» та висловив сподівання на продовження практичної реалізації діючих ініціатив.

У ніч проти неділі Київ вкотре зазнав масованої атаки безпілотників. У столиці, а також по всій країні, лунали вибухи. Президент Володимир Зеленський зауважив, що через атаку російських дронів, на жаль, були пошкодження та постраждалі в різних районах Києва.

«Постійні терористичні удари по містах України доводять, що тиск на Росію та її спільників недостатній», – сказав Президент.

Вранці Повітряні сили ЗСУ повідомили про збиття 39 з 71 дрона.

В одному з сіл поблизу Херсона з-під завалів зруйнованого російською артилерією будинку дістали тіло 40-річної жінки. Поранення дістали ще четверо людей, в тому числі троє дітей. Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Чинна президентка Молдови Майя Санду перемагає на виборах

У другому, вирішальному турі президентських виборів, які відбулись у Молдові в неділю, її чинна проєвропейська президентка Майя Санду перемогла свого суперника Александра Стояногло, якого підтримує проросійська політична партія. Вона назвала ці вибори «уроком демократії».

Вибори в цій колишній республіці СРСР, затиснутій між ЄС і пошматованою війною Україною, були затьмарені численними заявами і припущеннями щодо втручання з боку Москви.

Одночасно з першим туром, який відбувся двома тижнями раніше, пройшов референдум, на якому громадяни Молдови дуже незначною більшістю висловилися за вступ до ЄС.

За ще не остаточно затвердженими даними Центральної виборчої комісії, Санду набрала 54,94% голосів. Стояногло – висуванець проросійської Соціалістичної партії, якого Санду минулого року звільнила з поста генпрокурора, – набрав 45,06%.

«Сьогодні, дорогі молдовани, ви дали урок демократії, гідний того, щоб його записали в підручники історії… Свобода, правда і справедливість перемогли», – заявила 52-річна колишня економістка Світового банку і подякувала своїм прихильникам за те, що вони «проголосували чесно».

Натомість її суперник – 57-річний Стояногло – закликав людей «залишатися спокійними й не зважати на цифри».

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн привітала Санду з переобранням на другий термін і з "європейським майбутнім" Молдови, зазначивши, що знадобилася «неабияка сила, щоб подолати всі ті виклики, з якими ви стикалися в ході виборчого процесу».

Президент Франції Емманюель Макрон сказав, що демократія «восторжествувала над усіляким втручанням і всіма маневрами».

Раніше Москву також звинувачували у втручанні у вибори в Грузії, де тиждень тому дуже сумнівну перемогу здобула правляча партія. Це Москва теж заперечила.

Офіційні особи Молдови повідомляли про «напади, провокації та спроби дестабілізувати ситуацію» під час голосування, заявляючи, що за цим стояла Росія.