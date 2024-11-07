Росіянам постачають консерви із собачого м’яса з Північної Кореї, пише Bild.

Російські війська їдять консерви із собачого м’яса − подробиці

У Телеграм-каналах публікують відео, на яких солдати армії Росії їдять консерви з КНДР.

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На консервних банках написано корейською "Собаче м’ясо нуреонгі". Це спеціальна порода собак, (корейський жовтий шпіц), яку корейці вирощують для вживання.

На консервах указано: "Продукт виключно для армії КНДР".

Війська КНДР в Україні − що відомо

У Курській області Росії відбулося перше бойове зіткнення Сил оборони та північнокорейських військових. Раніше вонивже потрапили під обстріл ЗСУ в Курській області Росії.

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За даними української розвідки, протягом останнього тижня Росія перекинула до районів поряд з Україною понад 7 тис. військових КНДР.

Адміністрація чинного президента США Джо Байдена зверталася до Китаю для впливу на режим у КНДР і запобігання участі північнокорейських військ у війні проти України.

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Росія перекинула кілька тисяч північнокорейських військових на Курщину.

Раніше ЦПД заявляло, що північнокорейські військові вже в Донецьку.