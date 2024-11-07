Білорусь подасть петицію на Нобелівську премію миру для Трампа, якщо той завершить війну в Україні, водночас визнавши його "сильним" лідером.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його країна збирається подати петицію на вручення Нобелівської премії миру республіканцю Дональду Трампу, якщо той зможе завершити війну в Україні. Про це Лукашенко сказав під час свого візиту на чемпіонат з коління дров.

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Лукашенко називає Трампа бульдозером

Лукашенко висловив свою думку про Трампа, назвавши його "сильним" лідером, попри власне ставлення до нього. Він зазначив, що Америка вже готова обрати темношкірого президента, але ще не готова до обрання жінки, зокрема Камали Гарріс, суперниці Трампа.

Лукашенко також прокоментував перемогу Трампа, наголосивши, що, попри всі труднощі і тиск, він "як бульдозер пройшовся".

Більше по темі Переговори Путіна і Трампа: Москва розглядає потенційний діалог напередодні інавгурації Кремль не виключає переговорів між Путіним і Трампом до інавгурації, оскільки російські еліти сподіваються, що перемога Трампа може покращити позиції Росії у війні з Україною.

«Важко було повірити, що він зможе виграти. Стріляли, тиснули, посадити хотіли та інше, але він як бульдозер пройшовся», — прокоментував білоруський лідер.

Водночас Лукашенко заявив, що йому байдуже, хто виграв вибори в США: "Я знаю, що в мене є шмат землі, який я повинен забезпечити і захистити, мої люди".

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Але, якщо Трамп зможе завершити війни, Лукашенко пообіцяв подати петицію на Нобелівську премію миру для нього, висловивши сподівання, що Трамп дотримається своїх обіцянок.

“Але Америка не Білорусь: там можуть забути ще щось. Але ми сподіваємося, що він свою обіцянку виконає", - сказав Лукашенко.

Трамп став новим президентом США − що відомо

Республіканець Дональд Трамп, здобув перемогу на виборах США, набравши 277 голосів виборників, які забезпечують йому президентство.

Українські доларові облігації України зросли, бо обіцянки Дональда Трампа прискорити закінчення війни з Росією опинилися в центрі уваги після його переобрання на пост президента США.

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Поки Трамп заявляв про перемогу, українці в соціальних мережах сумніваються у тому, що він зможе за "24-години" закінчити війну, як обіцяв раніше.

Чинний президент США Джо Байден уже запросив кандидата в президенти від Республіканців Дональда Трампа зустрітися в Білому домі, щоб обговорити питання передачі влади.

Майбутній президент уже окреслив політичну програму на новий термін своєї каденції. А його радники своєю чергою висунули низку версій плану із заморожування лінії фронту в Україні.