Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль висловив тверду впевненість у подальшій підтримці України з боку Сполучених Штатів за новообраного президента Дональда Трампа.

Виступаючи на Київському міжнародному економічному форумі (КМЕФ) у четвер, 7 листопада, Шмигаль високо оцінив двопартійну підтримку з боку Республіканської та Демократичної партій і підкреслив, що американське суспільство широко підтримує Україну.

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Шмигаль: Дональд Трамп - сильний лідер

"Дональд Трамп - сильний лідер. У цьому немає жодних сумнівів", - сказав Шмигаль, додавши, що Україна цінує двопартійну підтримку з боку США: "Ми розуміємо, що у нас є двопартійна підтримка Сполучених Штатів... і найголовніше, що суспільство Сполучених Штатів підтримує Україну".

Шмигаль згадав нещодавні розмови на високому рівні між Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом у вересні. На його думку, ці розмови - це позитивний сигнал для майбутнього відносин між Україною та США. Буквально вчора ввечері він зазначив, що Зеленський говорив по телефону з новообраним президентом США, яку він описав як "надзвичайно позитивну".

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"Ми можемо мати стриманий оптимізм щодо розвитку подій і сподіватися на чіткі дії з боку нашого головного партнера - Сполучених Штатів", - сказав Шмигаль.

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Він підтвердив, що США залишаються відданими "захисту демократії та демократичних цінностей" - принципам, які, на його думку, є центральними у відносинах між США та Україною і залишаться поза політичними циклами.

На завершення Шмигаль висловив упевненість у прихильності як президента, так і Конгресу США, очікуючи на "чіткі та швидкі кроки" у подальшій підтримці України.

"Конгрес продовжуватиме підтримувати Україну. Більше того, я думаю, що ми побачимо досить чіткі і швидкі кроки з боку нашого партнера. Це моя оцінка", - підсумував Прем'єр-міністр України.

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Зеленський вже привітав Трампа з перемогою на виборах президента США

Після завершення виборів у США президент України Володимир Зеленський привітав обраного президента Дональда Трампа на платформі Х.

Він згадав про їхню вересневу зустріч, високо оцінивши підхід Трампа "мир через силу" і висловивши надію на "справедливий мир" для України.

"Ми з нетерпінням чекаємо ери сильних Сполучених Штатів під керівництвом президента Трампа", - додав він, підтвердивши, що Україна покладається на двопартійну підтримку США.

Дональд Трамп був 45-м і незабаром стане 47-м президентом США. Він неодноразово заявляв, що в разі обрання міг би закінчити війну в Україні "за 24 години".