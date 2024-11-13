13 листопада під час спецоперації СБУ підірвала в Севастополі автомобіль, в якому перебував керівник штабу 41-ї бригади ракетних кораблів та катерів ЧФ РФ Валерія Транковського, повідомило поінформоване джерело Kyiv Post у Службі безпеки України.
СБУ підірвала автомобіль із Валерієм Транковським − подробиці
За даними джерела, російський капітан помер від втрати крові.
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Джерело в СБУ наголосило, що Транковський є воєнним злочинцем, який віддавав накази на пуски крилатих ракет з акваторії Чорного моря по цивільних об'єктах в Україні.
Транковський обстріляв Вінницю "Калібрами" ще в липні 2022 року. Унаслідок обстрілу загинули 29 мирних жителів. Керівник штабу 41-ї бригади систематично бив по Одесі та інших українських містах.
Як зазначило джерело, за російським капітаном стежили близько тижня, а саморобний вибуховий пристрій активували дистанційно.
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"Символічно, що російський військовий злочинець, на руках якого кров десятків мирних українців, закінчив своє безславне життя на вулиці Тараса Шевченка в Севастополі. Розплата за злодіяння − це лише питання часу. Жоден окупант та вбивця не може відчувати себе в безпеці, де б він не знаходився", − наголосило поінформоване джерело в українській спецслужбі.
Раніше про вибух повідомляли російські новинні Телеграм-канали BAZA та Astra.
Вибух відбувся на вулиці Тараса Шевченка. Очевидці намагалися надати допомогу людину, витягли чоловіка з машини та передали медикам, однак водієві відірвало ноги, що було несумісним із життям.
За даними свідків, під днищем автомобіля утворилася діра, що свідчить про попередньо встановлений саморобний вибуховий пристрій.
"Губернатор" тимчасово окупованого Росією Севастополя Михайло Развожаєв підтвердив загибель військового у підірваному авто.
Телеграм-канал BAZA зазначив, що в підірваній машині був капітан 1-го рангу Чорноморського флоту.
Видання УНІАН уточнило, унаслідок вибуху в Севастополі загинув начальник штабу 41-ї бригади ракетних кораблів і катерів ЧФ, капітан I рангу Валерій Транковський.
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