13 листопада під час спецоперації СБУ підірвала в Севастополі автомобіль, в якому перебував керівник штабу 41-ї бригади ракетних кораблів та катерів ЧФ РФ Валерія Транковського, повідомило поінформоване джерело Kyiv Post у Службі безпеки України.

СБУ підірвала автомобіль із Валерієм Транковським − подробиці

За даними джерела, російський капітан помер від втрати крові.

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Джерело в СБУ наголосило, що Транковський є воєнним злочинцем, який віддавав накази на пуски крилатих ракет з акваторії Чорного моря по цивільних об'єктах в Україні.

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Транковський обстріляв Вінницю "Калібрами" ще в липні 2022 року. Унаслідок обстрілу загинули 29 мирних жителів. Керівник штабу 41-ї бригади систематично бив по Одесі та інших українських містах.

Як зазначило джерело, за російським капітаном стежили близько тижня, а саморобний вибуховий пристрій активували дистанційно.

"Символічно, що російський військовий злочинець, на руках якого кров десятків мирних українців, закінчив своє безславне життя на вулиці Тараса Шевченка в Севастополі. Розплата за злодіяння − це лише питання часу. Жоден окупант та вбивця не може відчувати себе в безпеці, де б він не знаходився", − наголосило поінформоване джерело в українській спецслужбі.

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Раніше про вибух повідомляли російські новинні Телеграм-канали BAZA та Astra.

Вибух відбувся на вулиці Тараса Шевченка. Очевидці намагалися надати допомогу людину, витягли чоловіка з машини та передали медикам, однак водієві відірвало ноги, що було несумісним із життям.

За даними свідків, під днищем автомобіля утворилася діра, що свідчить про попередньо встановлений саморобний вибуховий пристрій.