Держдепартамент США підтвердив участь солдатів Північної Кореї разом з Росією у війні проти України, повідомляє Reuters, цитуючи речника Держдеп США Веданта Патела.

Держдеп США підтвердив участь військ КНДР у війні проти України − подробиці

Речник Держдепу стурбований тим, що Росія звернулася до Північної Кореї за військами для боротьби з Україною.

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За словами Патела, понад 10 тис. солдатів КНДР відправили на схід Росії, а більшість із них переїхали в прикордонну західну Курську область.

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Там, як зазначається, вони почали брати участь у бойових діях разом із росіянами.

Війська КНДР на Курщині − що відомо

Очільник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко розповідав, що північнокорейські солдати на Курщині вчаться управляти FPV-дронами в "реальних бойових умовах".

Цього тижня Володимир Зеленський заявляв, що війська Північної Кореї вже понесли втрати на території Курської області РФ. За словами глави держави, Росія зосередила в регіоні 11 тисяч солдатів з КНДР.

Більше по темі СБУ підірвала автомобіль із керівником штабу ракетних кораблів РФ Транковського За ним стежили близько тижня, а саморобний вибуховий пристрій активували дистанційно.

Financial Times писало, що у Курській області відбулося перше бойове зіткнення Сил оборони та північнокорейських військових. Раніше вони вже потрапили під обстріл ЗСУ.

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Українська розвідка повідомляла, що РФ озброїла військових КНДР мінометами, кулеметами, снайперськими гвинтівками та автоматами. Також їм видали "трохи приладів нічного бачення, тепловізорів, коліматорних прицілів та біноклів".