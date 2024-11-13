Президент Володимир Зеленський не підписав податковий закон від 03.09.2024 №3939-IX, свідчить інформація на сайті Верховної Ради. Цей закон покликаний забезпечити додаткові 1,3 мільярда доларів податкових надходжень та мобілізувати ще 3,1 мільярда у 2025 році. Затримка може поставити під загрозу мільярдні надходження, необхідні для оборонних зусиль.

Зеленський не підписав закон про підвищення податків - чому це важливо

Затримка надходжень наразі ставить під загрозу накопичення коштів, які мають бути спрямовані на оборонні потреби, зокрема, на виплату зарплат військовослужбовцям, закупівлю озброєння, боєприпасів тощо.

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За оцінками Forbes Україна, у 2025 році на виплату зарплат військовим буде виділено понад один трильйон гривень (22,2 млрд доларів), що становило би більшу частину державного бюджету України до повномасштабного вторгнення Росії.

Українські законодавці розраховували на підписання бюджету, оскільки нові податкові надходження вже закладені в державний бюджет України на 2025 рік, повідомив депутат від президентської партії Данило Гетманцев у своїй колонці в українських ЗМІ.

Фінальна версія держбюджету має бути готова до голосування у Верховній Раді до 1 грудня.

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Згідно зі статтею 94 Конституції України, президент має 15 днів на вивчення закону і підписання документа щоб той став чинним. Він може скористатися правом вето і відправити його до Верховної Ради на доопрацювання.

Дедлайн для підписання минув 30 жовтня, проте Зеленський досі не підписав закон. Законопроєкт (11416-д) був ухвалений українськими законодавцями 10 жовтня і надійшов до Офісу президента 15 жовтня.

Kyiv Post звернувся до Офісу президента з проханням прокоментувати це питання, але на момент публікації відповіді не отримав.

Як війна вплинула на податкову політику України

Україна повинна підвищувати вищих податки, щоб покривати зростання витрат на оборону та значного бюджетного дефіциту, оскільки повномасштабне вторгнення Росії в Україну триває вже третій рік. Згідно з даними СІПРІ в системі Statista, витрати на оборону України зросли до 36,65% ВВП у 2023 році порівняно з 3,43% ВВП у 2021 році. Тим часом податкові надходження залишилися на тому ж рівні, що й у 2021 році, згідно з даними сайту OpenBudget.

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Міністерство фінансів України майже три місяці обговорювало підвищення податків з українськими підприємствами, представниками аналітичних центрів і законодавцями.

Спочатку Міністерство фінансів хотіло виділити 140 млрд грн ($3,5 млрд) на 2024 рік, але поправки, внесені парламентарями та представниками бізнес-спільноти, змусили його зменшити свої цілі до 58 млрд грн ($1,3 млрд) – 58 млрд грн ($1,3 млрд) податкових надходжень на 2024 рік і 140 млрд грн ($3 млрд) на 2025 рік.

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Основна мета – забезпечити додаткові ресурси для оборони, зокрема, зарплати військовослужбовцям. Підвищення податків також є однією з вимог, на яку Україна погодилася під час переговорів з Міжнародним валютним фондом (МВФ), що ставить подальшу підтримку в залежність від цих змін.

МВФ надав Україні 8,7 мільярда доларів кредитів з 2022 року і пообіцяв надати ще 6,9 мільярда доларів із загальної суми 15,6 мільярда доларів у рамках 48-місячної програми EFF з МВФ.

МВФ прибув в Україну, щоб розпочати шостий перегляд програми EFF 11 листопада. Про це йдеться у пресрелізі Міністерства фінансів.