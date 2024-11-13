Президент України Володимир Зеленський вніс зміни до свого Плану перемоги сподіваючись зміцнити зв'язки з новою адміністрацією Дональда Трампа. У статті Financial Times (FT), опублікованій у вівторок, йдеться про те, що Президент України збирається запропонувати Трампу замінити частину контингенту США, який дислокується в Європі, українськими військами після закінчення війни.

За словами українських та європейських чиновників, ця ідея є частиною більш широких зусиль України, спрямованих на підтримку тісної співпраці зі Сполученими Штатами, а не на ризик втрати критично важливу допомогу.

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Зеленський пропонує замінити війська США у Європі - подробиці

За даними FT, європейські та американські союзники України разом з високопоставленими республіканцями, допомогли сформувати пропозиції, щоб зацікавити адміністрацію Трампа. Українські та європейські чиновники занепокоєні тим, що Трамп може прагнути до швидкої мирної угоди з Росією, що потенційно може підірвати підтримку України з боку Заходу.

Більше по темі Команда України втрачає команду Трампа Вибори пройшли більше тижня тому, і новообраний президент приймає найважливіші рішення, які визначатимуть майбутнє України. Поки що Україна багато втрачає.

У звіті також йдеться про те, що дві головні пропозиції були розроблені спеціально для Трампа і пізніше представлені йому Зеленським у Нью-Йорку у вересні.

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Разом з ідеєю розведення військ, друга пропозиція, яка, як повідомляється, є дітищем сенатора-республіканця Ліндсі Грема, союзника Трампа, передбачає, що Україна могла б поділитися критично важливими природними ресурсами із західними партнерами. Офіс Грема не відповів на запити FT щодо коментарів.

За словами джерела, знайомого з перебігом зустрічі, Трамп висловив «зацікавленість» в обох ідеях.

Крім того, як повідомляється, українські лідери бізнесу обговорюють пропозицію надати Трампу повноваження «інвестиційного скринінгу» в Україні, що дозволить йому обирати, хто може вести бізнес в країні.

Одне з джерел, причетне до планування, описало це як стратегію «ABC - будь-хто, крім Китаю» - крок, спрямований на залучення американських інвестицій і, можливо, переведення українських галузей, що залежать від китайських технологій і матеріалів, таких як телекомунікації, на американських постачальників. Ця ініціатива все ще перебуває на ранніх стадіях, але деякі бізнес-лідери розглядають її як потенційно привабливу для Трампа.

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Зеленський і Трамп вже поговорили по телефону - що відомо

Минулого тижня Зеленський назвав свою першу телефонну розмову з Трампом «чудовою», але і Україна, і її союзники все ще побоюються, що військова підтримка з боку США може зменшитися, коли Трамп вступить на посаду в січні.

Є побоювання, що президент Росії Владімір Путін, підбадьорений перемогами на полі бою, може наполягати на мирній угоді, вигідній для Москви, а США, можливо, погодиться на врегулювання.

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«Перший, хто моргне, програє цю гру», - сказала одна людина, причетна до української стратегії, зазначивши: Путін вважає, що він на шляху до того, щоб отримати бажане.

Європейські чиновники також стурбовані тим, що їх виключили з переговорів під керівництвом Трампа, що може вплинути на безпеку континенту.

Як Захід відреагував на План перемоги Зеленського

Реакція Заходу на «план перемоги» України, який включає запрошення Києва до вступу в НАТО та надання сучасного озброєння, була прохолодною. Україна почала розробляти свої пропозиції влітку, прагнучи сформувати наратив до того, як Трамп сформує власний порядок денний.

Київ, розчарований обережним підходом Байдена до військової допомоги, сподівається, що Трамп буде сприйнятливим до конкретних пропозицій. Однак готовність Зеленського вести мирні переговори з Росією є головним фактором, і експерти припускають, що він може запропонувати Трампу шанс бути сприйнятим як «найбільший миротворець у світі», припускає FT.

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Кремль спростував повідомлення про телефонну розмову між обраним президентом США Трампом і Путіним минулого четверга, під час якої, за даними Washington Post, Трамп застеріг Путіна від ескалації війни в Україні.

Його повідомлення включало нагадування про значну військову присутність США в Європі і заклик до переговорів для вирішення конфлікту. Джерела, на які посилається газета, стверджують, що Трамп висловив бажання завершити війну «якнайшвидше».

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Під час своєї передвиборчої кампанії Трамп заявляв, що може закінчити війну за «24 години» шляхом прямих переговорів з Путіним, хоча і не надавав жодної конкретики.

Після перемоги Трампа Зеленський попередив, що поступки Путіну лише підживлюватимуть подальшу агресію.