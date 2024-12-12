Єврокомісар із питань енергетики Ден Йоргенсен розробить план для остаточного розірвання "енергетичних зв’язків" ЄС із Росією, пише Politico.

Єврокомісар обіцяє розірвати всі енергетичні зв’язки з РФ − подробиці

Йоргенсен зазначив, що значне зменшення енергетичної залежності ЄС від Росії є вагомим досягненням. За його словами, він сформує "дорожню карту, яка включатиме ефективні інструменти та засоби для вирішення проблем, що залишилися".

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Його план зосереджується на газі, нафті та атомній енергетиці. План буде готовий упродовж перших 100 днів після вступу Йоргенсена на посаду.

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ЄС уже ввів загальну заборону на морський експорт вугілля та нафти з країни-агресора, скоротивши залежність від постачань російського газу приблизно на дві третини.

Раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн припускала, що Євросоюз міг би купувати більше американського скрапленого газу, щоб уникнути потенційної торгівельної війни зі Штатами.

Більше по темі Шольц закликав інвестувати в Україну – "майбутнього члена ЄС" Шольц заявив, що товарообіг між Німеччиною і Україною збільшився з 8 мільярдів євро в 2021 році до майже 10 мільярдів у 2023-му.

"Ми повинні пам’ятати, що не змогли б зменшити залежність від Росії без енергоносіїв зі США. Вони дійсно були нашими друзями і, я сподіваюся, ми продовжуватимемо дружити", – наголосив Йоргенсен.

Посли ЄС затвердили 15-й пакет санкцій проти Росії

11 грудня посли Євросоюзу погодили черговий пакет санкцій щодо Росії у відповідь на її агресію проти України.

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Європейський Союз пролонгував ще на 6 місяців, до 15 березня 2025 року, індивідуальні санкції проти осіб, причетних до порушення територіальної цілісності України.

8 серпня Естонія запровадила повний митний контроль на кордоні з Росією. Його метою стало ускладнення РФ торгівлі, живлення військової машини, обходу санкцій та наближення української перемоги.

Рада ЄС раніше продовжила дію економічних санкцій проти РФ за агресію проти України на наступні шість місяців – до 31 січня 2025 року.