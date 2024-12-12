Україна матиме достатньо коштів та озброєння, щоб протриматися щонайменше до середини 2025 року. Про це заявив міністр фінансів України Сергій Марченко в інтерв'ю El Pais, відповідаючи на запитання, що станеться, якщо США припинять надавати допомогу Києву.

Що станеться, якщо США не допомагатимуть Києву − подробиці

Марченко зазначив, що припинення американської допомоги стане серйозним викликом для країни, і що Києву необхідно розробити план співпраці з новою адміністрацією США.

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Він наголосив на важливості побудови довіри для ефективної співпраці з адміністрацією Трампа, що має бути пріоритетом як для України, так і для Європи. За його словами, Україна має розумно використати час до його інавгурації та бути готовою до переговорів з новим урядом США.

«Я думаю, у нас достатньо коштів, достатньо зброї, достатньо ракет і артилерійських снарядів, щоб протистояти, принаймні, в першій половині 2025 року. Ми виділимо достатні бюджетні асигнування на закупівлю боєприпасів і необхідного військового обладнання у 2025 році», – сказав Марченко.

Він підкреслив, що наразі Україна отримує необхідну кількість зброї від США:

«Зараз ми отримуємо необхідну зброю зі США. Це означає, що, принаймні, на першу половину року і далі, ми будемо добре оснащені, щоб протистояти цій агресії. Україна повинна розумно використати цей час для проведення необхідних перемовин і з нашими ключовими союзниками у США», – додав він, наголосивши, що єдиною альтернативою вступу України до НАТО є сучасна, сильна українська армія, але утримувати її виключно за рахунок внутрішніх ресурсів неможливо.

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«Зараз ми витрачаємо на військову кампанію понад 26% ВВП. Це, звісно, тому, що ми перебуваємо в самому розпалі війни. Але ми зазнали багато втрат, нам потрібно поповнювати техніку. Після повномасштабної війни будуть потрібні дуже значні цифри, щоб відучити Росію навіть думати про можливу агресію проти України. А для того, щоб мати таку сильну армію, нам потрібне зобов'язання постачати необхідну зброю, мати доступ до ракет і сучасних систем ППО», – сказав Марченко.

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Кредит на 20 млрд доларів від США − що відомо

У вівторок, 10 грудня, Kyiv Post повідомляв, що США оголосили про надання Україні кредиту в розмірі 20 млрд доларів у рамках узгодженого в жовтні більшого пакету допомоги G7 на суму 50 мільярдів доларів. Кошти за цей кредит повертатимуться за рахунок відсотків від заморожених російських активів.

Міністерка фінансів США Джанет Єллен підкреслила стратегічну важливість економічного пакету, заявивши: «Ці кошти, сплачені за рахунок несподіваних доходів, отриманих від знерухомлених активів Росії, забезпечать Україні критично важливе вливання підтримки її захисту від неспровокованої агресивної війни».