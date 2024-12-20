У Польщі розгорнули ППО NASAMS, щоб захистити логістичний центр у Жешуві, повідомило Генеральне командування Збройних Сил Польщі.
Норвезькі NASAMS захищатимуть логістичний хаб в Жешуві
До Польщі також відправили винищувачі F-35 для “захисту повітряного простору”.
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Місія в межах НАТО триватиме до 20 квітня 2025 року. Туди також прибудуть 100 норвезьких солдатів, яких розмістяь у Жешуві.
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