Після введення нових санкцій США проти Росії десятки нафтових танкерів РФ опинилися заблокованими в різних місцях по всьому світу.



Зокрема вони змушені простоювати в очікуванні вирішення ситуації біля берегів Китаю та Росії, повідомляє Reuters.

Санкції США “заморозили” десятки танкерів РФ - що варто знати

Згідно з аналізом Reuters, який базується на даних MarineTraffic та LSEG, п’ять танкерів знаходилися в китайських портах.

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Ще сім — біля берегів Сінгапуру, а решта зупинились неподалік Росії: в Балтійському морі та на Далекому Сході.

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Судна, які вже постраждали від попередніх санкцій США, зіштовхнулись з новими труднощами через зупинку торгівлі з підсанкційними танкерами.

Згідно з аналізом відстеження суден, проведеним у понеділок, до їх числа входять ще 25 нафтових танкерів, які стояли в різних місцях, зокрема біля іранських портів, а також неподалік Суецького каналу.

Більше по темі Сили оборони здійснили наймасованіший удар по російським об’єктам Під удар потрапили цілі в Брянській, Саратовській, Тульській областях та Республіці Татарстан.

Деякі порти вжили заходів ще до запровадження нових обмежень США, що більше посилило напругу.

За оцінками аналітиків, близько 10% світового нафтового танкерного флоту підпадає під санкції США.

США запровадили масштабні санкції проти нафтових компаній РФ

Міністерство фінансів США запровадило санції проти проти понад 30 нафтосервісних компаній Росії.

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Серед яких “Газпром Нафта” і “Сургутнафтогаз”.

Нові санкції США спрямовані на підрив російської нафтової індустрії у межах виконання зобов’язань G7 щодо скорочення доходів РФ від енергоносіїв.

5 грудня держдеп США запровадив візові обмеження проти п’яти чиновників Росії, які причетні до примусової депортації дітей з України.