Литва готова розглянути прохання України про введення військ, якщо таке надійде. Перед прийняттям рішення Вільнюс проведе консультації з союзниками.

Про це повідомив міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс, пише LRT.

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Литва може відправити війська в Україні - що відомо

“Нагадаю, що після Паризького саміту, коли президент Макрон запросив президента Литви, серед іншого, обговорити ініціативу щодо розширення військової участі в Україні в різних формах, Литва не виключила такої можливості”, - заявив він.

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Міністр додав, що Литва історично відігравала роль гаранта безпеки в регіоні, використовуючи для цього не тільки дипломатичні інструменти, а й інші методи.

“Так само ми повинні зараз говорити про те, як це буде виглядати, виходячи з дуже чіткої і конкретної позиції, яка також передається новій адміністрації США, що Литва є постачальником безпеки в регіоні, а не тільки реципієнтом. Якщо постане питання, я не сумніваюся, що литовський прапор буде там”, - сказав Будріс.

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Вартість ракет, які планують передати Україні, становить 60 млн євро.

Раніше литовський уряд заявляв про готовність відправити власні війська до України з метою навчання.

Чи будуть європейські країни розгортати свої війська в Україні − подробиці

У листопаді писали про те, що Велика Британія і Франція можуть ввести війська в Україну в зв’язку з майбутнім поверненням Дональда Трампа в Білий дім.

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На початку 2024 року президент Франції Емманюель Макрон виступив за розгортання західних військ, і ця ідея зустріла жорсткий опір з боку інших європейських країн, таких як Німеччина, через побоювання ескалації у відносинах з Москвою.

У США та низці європейських країн заявили, що не планують відправляти своїх солдатів в Україну. 

Американські військові не воюватимуть в Україні, але Сполучені Штати й надалі підтримуватимуть її, заявив президент США Джо Байден під час виступу перед випускниками Військової академії США у Вест-Пойнті.

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Литовський уряд готовий відправити власні війська до України з метою навчання.

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