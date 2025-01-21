Президент Росії Владімір Путін і керівник Китаю Сі Цзіньпін провели розмову по відеозв’язку, пише Xinhua.

Сі Цзіньпін і Путін провели розмову по відеозв’язку − що треба знати

Подробиць щодо змісту розмови поки що немає, невідомо, чи обговорювали лідери інавгурацію Трампа і його ініціативи, зокрема, щодо завершення війни Росії проти України.

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Пресслужба Кремля опублікувала відео початку зустрічі.

Путін махає Сі Цзіньпіну рукою, називає його “дорогим другом” і говорить про потребу “підбити підсумки роботи за минулий період, визначити нові плани щодо розвитку російсько-китайського всеосяжного партнерства і стратегічної взаємодії”.

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Російський лідер зазначив, що у Росії і Китаю збігаються погляди на те, якими мають бути відносини між великими державами.

“Ми координуємо наші кроки і на інших багатосторонніх майданчиках − в Організації Об’єднаних Націй та її Раді Безпеки, ШОС, “Групі двадцяти”, АТЕС. Спільно виступаємо за побудову більш справедливого багатополярного світопорядку, ведемо роботу в інтересах забезпечення неподільної безпеки на євразійському просторі та у світі загалом”, − додав Путін.

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Путін привітав Трампа зі вступом на посаду президента США

Під час виступу на нараді Радбезу президент РФ привітав Дональда Трампа з офіційним вступом на посаду президента США.

Путін відзначив позитивне ставлення до позиції нового президента США у побудові відносин з Росією та запобіганні ескалації.

Президент США Дональд Трамп доручив своїм помічникам організувати телефонну розмову з російським лідером Владіміром Путіним найближчими днями.