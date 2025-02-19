Міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан заявив, що після оголошення перемир’я або закінчення війни жоден громадянин України не отримає статусу тимчасового захисту в Чехії, повідомив він в інтерв’ю Novinky.

Українські біженці в Чехії: що зміниться після закінчення війни?

Ракушан зазначив, що це стосується і чоловіків, які хочуть приєднатися до своїх сімей, що вже перебувають у Чехії. За його словами, возз’єднання сімей має відбуватися відповідно до чинного законодавства Чеської Республіки щодо іноземців.

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Так чоловіки, які мають родини в Чехії, не отримають автоматичного захисту, а повинні будуть пройти звичайну процедуру отримання дозволу на проживання, як і інші іноземці. Вони зможуть подати заяву на отримання тимчасового проживання або політичного притулку.

Наразі українські біженці перебувають у Чехії на підставі положення про тимчасовий захист, яке продовжується щороку. Міністр також повідомив, що за результатами опитувань, близько 50% біженців хотіли б залишитися в Чехії. За його словами, якщо ця цифра відповідатиме дійсності, то йдеться про близько 200 тисяч людей, що є “прийнятною” кількістю.

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В ЄС розробляються відповідні документи для врегулювання ситуації з біженцями після закінчення війни. Рішення з цього питання має бути ухвалено на рівні Європейського Союзу.

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Адміністрація Трампа призупинила розгляд заявок мігрантів, зокрема з України

Адміністрація президента США Дональда Трампа тимчасово зупинила розгляд усіх імміграційних заяв мігрантів з Латинської Америки та України, які отримали дозвіл на в’їзд до США під час президентства Джо Байдена.

3 лютого адміністрація президента США Дональда Трампа скасувала програму захисту від депортації для сотень тисяч венесуельських мігрантів.

30 січня президент США Дональд Трамп заявив, що розпорядився підготувати в американській в’язниці Гуантанамо на Кубі, місця для 30 тис. мігрантів.

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Уряд Польщі планує обмежити право на отримання допомоги на дітей для іммігрантів та біженців. А от Німеччина стала найпопулярнішою країною ЄС для українських біженців. Станом на кінець 2024 року в Німеччині проживає понад 1,14 млн українців, які отримали тимчасовий захист.

Причинами переїзду українців з Польщі до Німеччини є вищий рівень заробітної плати, кращі соціальні виплати, а також якісніші медичні послуги.

Водночас у Чехії, Німеччині та Польщі можуть створити “Центри повернення українців”.