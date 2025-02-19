Президент РФ Владімір Путін зробив заяву про готовність Росії до переговорів з Україною для завершення війни.

Він додав, що Росія ніколи не відмовлялася від перемовин з Україною, повідомляє “РИА Новости”.

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Путін: Росія ніколи не відмовлялася від переговорів з Україною

“Росія ніколи не відмовлялася від переговорів щодо України... Росія не відмовлялася від контактів з європейцями і з Україною, це вони припинили або заборонили контакти”, - заявив Путін.

Президент РФ зазначив, що переговори делегацій США та Росії у Ер-Ріяді пройшли успішно та вже є результат.

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Сторони домовилися розвивати співпрацю у різних сферах.

“Росія зробила перший крок, щоб відновити роботу зі США за найрізноманітнішими напрямами, де є взаємний інтерес, зокрема щодо Близького Сходу...

Росія і США працюють з питань економіки, на енергетичних ринках, з космосу та інших напрямків”- розповів Путін.

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Експрем’єр-міністр Великої Британії виступив проти виборів в Україні під час війни.

Він також прокоментував заяви України щобо неприпустимості її відсутності на переговорах у ЕР-Ріяді.

“Істерика Києва з приводу відсутності за столом переговорів між Росією і США недоречна”, - заявив російський диктатор.

Путін зазначив, що із задоволенням зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом, але для цього потрібна підготовка.

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“Відносини Росії і США сьогодні такі, що зустрічі за чашкою кави недостатньо”, - заявив Путін.

Переговори Росії та США по Україні в Ер-Ріяді − що потрібно знати

У столиці Саудівської Аравії, Ер-Ріяді, 18 лютого завершилася зустріч між представниками США та Росії.

Держсекретар США Марко Рубіо повідомляв, що всі, хто бере участь в українському конфлікті, повинні бути згодні з рішенням щодо його завершення.

Він вважає зустріч з російськими чиновниками в Ер-Ріяді першим кроком на довгому і важкому шляху до справедливого і довготривалого припинення війни в Україні.

Американський переговірник Майк Волтц заявив, що президент Трамп налаштований “швидко просуватися на переговорах щодо потенційної мирної угоди в Україні”. Обидві сторони домовилися відновити штат своїх посольств у Вашингтоні та Москві, щоб створити місії для підтримки мирних переговорів щодо України.

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США та Росія представили спільний мирний план щодо України, основним етапом якого є проведення нових виборів для врегулювання конфлікту.

Зустріч тривала понад чотири години, включно з 15-хвилинною перервою та “робочим обідом”.

Kyiv Post зібрав головне, з того, що про результати переговорів повідомили у США та РФ.

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