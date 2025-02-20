Британія та Франція спільно розробляють план створення європейських сил, призначених для захисту українських міст, портів та критичної інфраструктури від потенційних майбутніх російських атак у разі досягнення мирної угоди за участю США, пише The Guardian.

План Британії та Франції − подробиці

Західні офіційні особи зазначають, що чисельність цих сил не перевищуватиме 30 000 осіб. Основний акцент буде зроблено на повітряній та морській обороні.

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Присутність наземних військ буде обмеженою і виключатиме їх розгортання поблизу лінії фронту в східній частині України.

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Ключовими цілями цих сил стане забезпечення безпеки повітряного простору для відновлення комерційних авіарейсів, а також захист морських торговельних шляхів у Чорному морі, життєво важливих для експорту продовольства та зерна з України.

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Позиція партії щодо війни в Україні залишається стоується підтримки оборонної боротьби українського народу.

Британія готова розмістити свої війська в Україні

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявляв, що “готовий і хоче” відправити британські війська в Україну для забезпечення виконання мирної угоди.

Як зазначав політик, рішення не приймали легковажно, і що він усвідомлює відповідальність за можливу загрозу для британських військовослужбовців. Заява Стармера прозвучала напередодні зустрічі з європейськими лідерами в Парижі. Очікується, що вона стане сигналом для союзників, зокрема Німеччини, щодо необхідності підтримки миротворчих зусиль в Україні.

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Президент України Володимир Зеленський вважає, що настав час для створення об’єднаних Збройних сил Європи.  

Очільник держави вважає, що Європа має стати самодостатньою, аби її майбутнє залежало тільки від європейців.

На полях Мюнхенської конференції з безпеки президент Володимир Зеленський заявляв, що Україні буде дуже складно вижити без військової підтримки США

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