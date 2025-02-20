Останні заяви представників команди президента США Дональда Трампа, зокрема, до припинення бойових дій без гарантій безпеки та до негайного проведення виборів, свідчать про розвиток подій за найгіршим сценарієм для України.

Якщо ж Київ буде змушений вийти з війни, країну чекатиме тривала боротьба за існування, повідомляє The Economist з посиланням на власні джерела.

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Чому ініціативи Трампа можуть стати пасткою для України

За інформацією видання, рішення Дональда Трампа ініціювати діалог із російським президентом Владіміром Путіним та його прагнення відновити відносини з Кремлем викликали шок у політичних колах України.

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Проте, за словами одного з депутатів від “Слуги народу”, подібний сценарій був очікуваним.

У статті наголошується, що, попри всі заяви, жодної конкретної домовленості поки що немає, проте ситуація для України розвивається за найменш сприятливим сценарієм.

Представники української політичної еліти висловлюють побоювання, що ініціативи Трампа щодо припинення вогню без чітких гарантій безпеки та вимоги щодо виборів можуть виявитися своєрідною “пасткою” від Росії.

Видання припускає, що президент США, ймовірно, не стільки зацікавлений у виборчому процесі, скільки прагне зміни влади в Україні, оскільки Володимир Зеленський йому не подобається.

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Якщо ж Україні доведеться завершити війну, на неї чекають серйозні виклики: населення, політики та військові виснажені, а кількість загиблих і поранених досягає сотень тисяч.

За даними видання, мільйони українців виїхали за кордон. Серед 4,3 мільйона біженців у Європі значна частина – неповнолітні, і багато з них, ймовірно, ніколи не повернуться.

Відсутність довгострокових гарантій безпеки може спровокувати подальшу хвилю еміграції, що лише посилить демографічну кризу в Україні.

Політичний курс Трампа, за оцінкою The Economist, навряд чи забезпечить швидке досягнення миру, а скоріше поставить Київ перед складним вибором, змушуючи Зеленського вести переговори в умовах обмежених можливостей.

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Видання також аналізує, наскільки Україна здатна продовжувати опір навіть у разі можливої угоди, ініційованої Трампом.

Попри високу боєздатність української армії, експерти зазначають наявність значних проблем у сфері оперативного управління та нестачу стратегічного планування.

Бойові підрозділи на передовій часто недоукомплектовані, деякі з них мають лише третину необхідного особового складу.

Тим часом у Трампа є низка важелів впливу. Існує велика ймовірність, що він скоротить або повністю припинить військову допомогу Україні.

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Також він може самостійно ухвалити рішення про скасування санкцій проти Росії.

Ще одним інструментом тиску є система Starlink, що забезпечує зв’язок на фронті, яку за рішенням Трампа можуть відключити.

“Якщо Зеленському вдасться мобілізувати 18- і 20-річних чоловіків, боротьба може продовжитися. Якщо ж ні – йому доведеться прийняти найвигіднішу угоду з можливих”, – цитує The Economist слова високопоставленого американського чиновника.

Трамп розкритикував витрати США на Україну

Вчора Президент США розкритикував Президента України, назвавши його диктатором через нібито відмову від проведення виборів.

Трамп знову повторив свої заяви про низький рівень підтримки Зеленського серед українців. Раніше він заявив, що рейтинг Зеленського серед населення України “становить лише 4%”.

За його словами, без підтримки Америки та його особистої участі Президент України не зможе завершити конфлікт.

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Крім того, Трамп додав, що США витратили на 200 мільярдів доларів більше, ніж країни Європи, наголосивши, що європейські вкладення будуть повернуті, тоді як американські – ні.

Під час пресконференції Зеленський прокоментував заяву Трампа щодо 4% довіри.