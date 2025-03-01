Після візиту до США президент України Володимир Зеленський у суботу прибув до Великої Британії.

Про це повідомляють ЗМІ. 

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Зеленський у Британії 

Sky News опублікувало фото літака української делегації з лондонського аеропорту Станстед, в якому, за інформацією журналістів, прибув Зеленський.

Фото: Sky News

У неділю, 2 березня, Володимир Зеленський має взяти участь у саміті європейських лідерів у Лондоні, який очолить британський прем’єр-міністр Кір Стармер. 

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На порядку денному буде підтримка України.

Саміт європейських лідерів 

Прем’єр Британії Кір Стармер запросив Володимира Зеленського і ще понад десять європейських лідерів у Лондон, аби обговорити гарантії безпеки, які країни можуть запропонувати Києву в разі припинення вогню з Росією.

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Глава держави подякував за підтримку в «цей непростий час» та допомогу.

Як повідомили в офісі прем’єр-міністра, запрошення отримали також лідери Німеччини, Данії, Італії, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Іспанії, Туреччини, Фінляндії, Швеції, Чехії та Румунії.

Очікується, що на зустрічі будуть генеральний секретар НАТО Марк Рютте і очільники Європейської комісії та Європейської ради Урсула фон дер Ляєн і Антоніу Кошта.

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Цього тижня британський прем’єр Кейр Стармер закликав США забезпечити «захисний механізм» для будь-яких майбутніх європейських миротворців в Україні. На його думку, лише це може дати Києву тривалий мир, а не тимчасове припинення вогню з Росією

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