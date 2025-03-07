Росія розглядає заяви президента Франції Емманюеля Макрона про поширення французьких засобів ядерного стримування на інші європейські країни як «загрозу», заявив у четвер міністр закордонних справ Серґєй Лавров.

Лавров також підтвердив, що його країна виступає проти розгортання європейських сил в Україні в разі досягнення угоди про припинення «конфлікту».

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У середу Макрон назвав Росію «загрозою для Франції та Європи» і заявив, що Франція «законно стурбована» зміною позиції США щодо віни в Україні за президентства Дональда Трампа.

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Він оголосив, що після телефонної розмови з ймовірним наступним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом він розпочне дебати про розширення французьких ядерних сил стримування.

«Звичайно, це загроза для Росії. Якщо він бачить в нас загрозу... і каже, що треба застосувати ядерну зброю, готується застосувати ядерну зброю проти Росії, звичайно, це загроза», – сказав Лавров на прес-конференції.

Пізніше президент Росії Владімір Путін «вколов» Францію: «Є ще люди, які хочуть повернутися в часи Наполеона, забувши, чим це закінчилося».

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Французький імператор Наполеон Бонапарт вторгся в Російську імперію в 1812 році. Його провальна піврічна військова кампанія закінчилася перемогою Росії.

Макрон відповів Путіну після саміту в Брюсселі в четвер – назвав його «імперіалістом», який прагне «переписати історію».

Раніше в четвер речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова заявила, що Макрон «відірваний від реальності» і робить «суперечливі заяви».

Макрон також підтвердив, що європейські військові сили можуть бути відправлені в Україну, якщо буде підписана мирна угода, щоб гарантувати її дотриманняи.

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«Компромісу бути не може»

Лавров заявив, що Росія непохитна у своїй незмінній позиції щодо розгортання європейських миротворчих сил в Україні – мовляв, вони не будуть неупередженими.

«Ми не бачимо місця для компромісу. Ця дискусія ведеться з відверто ворожою метою», – додав він, наголосивши, що Росія розглядатиме такі війська так само, як вона розглядає присутність НАТО в Україні.

Він порівняв Макрона з Гітлером і Наполеоном, заявивши, що на відміну від цих лідерів, Макрон не говорить відкрито, що хоче завоювати Росію, але «очевидно, хоче того ж самого».

За його словами, Макрон висуває «дурні звинувачення на адресу Росії», які Путін відкинув як «божевілля і нісенітницю».

Речник Кремля Дмитрій Пєсков назвав промову Макрона «вкрай конфронтаційною» і заявив, що Росія вважає, що «Франція хоче продовження війни».

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За словами Пєскова, Макрон говорить, що «Росія стала практично ворогом Франції», але не про те, що військова присутність НАТО зазіхає на російські кордони.

Як повідомило в четвер Міноборони РФ, міністр Андрєй Бєлоусов відвідав російську лабораторію з розробки ядерної зброї, де сказав вченим-ядерникам, що армія з нетерпінням чекає на «нові розробки» в найближчому майбутньому.