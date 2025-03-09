Польща відповіла Ілону Маску щодо можливого відключення Starlink для України.

Міністр закордонних справ Радослав Сікорський нагадав, що його країна оплачує старлінки для України на 50 мільйонів доларів на рік.

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Starlink для України: Польща відреагувала на заяви Маска

За словами Сікорського, якщо компанія SpaceX виявиться не надійним постачальником, Варшава шукатиме інших.

«Старлінки для України оплачує Міністерство цифровізації Польщі вартістю близько 50 мільйонів доларів на рік… Якщо SpaceX виявиться ненадійним постачальником, нам доведеться шукати інших», - написав Сікорський.