Польща відповіла Ілону Маску щодо можливого відключення Starlink для України.
Міністр закордонних справ Радослав Сікорський нагадав, що його країна оплачує старлінки для України на 50 мільйонів доларів на рік.
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Starlink для України: Польща відреагувала на заяви Маска
За словами Сікорського, якщо компанія SpaceX виявиться не надійним постачальником, Варшава шукатиме інших.
«Старлінки для України оплачує Міністерство цифровізації Польщі вартістю близько 50 мільйонів доларів на рік… Якщо SpaceX виявиться ненадійним постачальником, нам доведеться шукати інших», - написав Сікорський.
Starlinks for Ukraine are paid for by the Polish Digitization Ministry at the cost of about $50 million per year.— Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) March 9, 2025
The ethics of threatening the victim of aggression apart, if SpaceX proves to be an unreliable provider we will be forced to look for other suppliers. https://t.co/WaJWCklgPE
Ймовірність відключення Starlink: що відомо
Раніше Ілон Маск назвав систему Starlink основою української армії. І заявив, що випадку її відключення, весь український фронт нібито розвалиться.
Ще в лютому Reuters писав, що США розглядають можливість обмеження доступу України до Starlink, якщо не буде підписано угоду про корисні копалини.
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Тоді Ілон Маск спростував інформацію про ймовірність блокування Starlink для України.
Польща заявила, що платить за роботу Starlink, які закупила для України й не бачить підстав для розриву контракту.
Напередодні Financial Times писало, що Європа шукає супутниковий зв’язок, який би міг стати альтернативою Starlink для України і веде переговори з іншими операторами.