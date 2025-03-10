Україна розглядає можливість часткового припинення вогню з Росією в надії на відновлення обміну розвідданими та військової допомоги з боку США.

Це буде предметом обговорення між українськими та американськими офіційними особами, які мають зустрітись у вівторок, 11 березня у Джидді, у Саудівській Аравії.

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Часткове припинення вогню означає припинення повітряних ударів із застосуванням безпілотників і далекобійних ракет, а також бойових дій у Чорному морі, повідомляє Financial Times із посиланням на джерела. Однак це не означає повного миру – це буде лише кроком до зниження напруженості.

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Для США ці переговори будуть можливістю побачити, чи готова Україна йти на компроміси з Росією, повідомили Reuters офіційні особи.

«Не можна говорити «Я хочу миру» і водночас «Я відмовляюся йти на компроміси», – сказав про майбутні переговори один із американських чиновників.

Вони додали, якщо Україна буде наполягати на збереженні своїх кордонів до 2014 або 2022 року, це може ускладнити ситуацію: «Якщо їх цікавлять лише кордони 2014 або 2022 року, то тут усе ясно».

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Якщо переговори проваляться, Вашингтон може нав’язати Україні угоду, вигідну Росії, що залишить Києву менше варіантів у майбутньому, заявили в інтерв’ю виданню The Economist українські чиновники.

Хоча Вашингтон оголосив офіційною метою зустрічі «закладання основи для мирного врегулювання», вони побоюються, що США можуть використати її як можливість для тиску на Київ або політичного маневрування.

Україну на переговорах представлятимуть керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, Міністр закордонних справ Андрій Сибіга і Міністр оборони Рустем Умєров.

З боку США в переговорах візьмуть участь державний секретар Марко Рубіо, радник з питань національної безпеки Майк Волтц і посланець Трампа на Близькому Сході Стів Віткофф.

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Президент Володимир Зеленський має прибути до Саудівської Аравії в понеділок, 10 березня.

Президент США Дональд Трамп брати участь не планує.

Головними питаннями на порядку денному будуть потенційне поновлення замороженої військової допомоги Україні з боку США та відновлення обміну розвідданими – два важливих козирі, які Трамп вирішив використати перед мирними переговорами, ще більше наражаючи на небезпеку військових і цивільних українців.

Минулими вихідними, відповідаючи на запитання про перебіг переговорів на борту президентського літака під час перельоту з Вашингтона до своєї резиденції у Флориді, Трамп сказав:

«Я думаю, що в Саудівській Аравії ми досягнемо хороших результатів... У нас є багато хороших людей, які їдуть туди.

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І я думаю, що в Україні все буде добре, і я думаю, що в Росії все буде добре. Я думаю, що цього тижня можуть відбутися дуже великі події. Я на це сподіваюся».