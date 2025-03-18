Президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська 19 березня здійснили офіційний візит до Фінляндії. Про це повідомив сам Зеленський.

Зеленський з офіційним візитом у Фінляндії: програма зустрічей

Президент Фінляндії Александр Стубб привітав українського лідера та першу леді у соцмережі X.

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Програма візиту включає офіційні переговори, присвячені підтримці України та припиненню російської агресії. У переговорах, окрім президентів, візьмуть участь міністр фінансів Ріікка Пурра, міністр оборони Антті Хякканен та міністр закордонних справ Еліна Валтонен.

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Також проведуть спільну пресконференцію президентів, переговори з представниками оборонної промисловості, зустрічі зі спікером парламенту Юссі Халла-ахо та прем’єр-міністром Петтері Орпо та зустріч зі студентами Гельсінського університету та участь у дискусійній сесії (за участю президентів та їхніх дружин).

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Американський лідер заявив, що багато елементів мирної угоди щодо України вже були узгоджені.

Фото: Президент України Володимир Зеленський

Перша леді зосередиться на питаннях освітньої співпраці (розширення Коаліції українських студій, безпека освітнього простору, укриття, шкільне харчування) та проведе зустрічі з представниками бізнесу, меценатами та діячами культури.

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Зеленський затвердив склад делегації для переговорів з партнерами

Раніше Президент Зеленський затвердив склад делегації для переговорів із партнерами щодо миру в Україні. 

Очолює делегацію керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Також до складу групи входять міністр закордонних справ Андрій Сибіга, міністр оборони Рустем Умєров і заступник керівника Офісу президента Павло Паліса.

15 березня Володимир Зеленський взяв участь в онлайн-зустрічі лідерів країн щодо підтримки України.

Президент заявляв, що Україна готова до швидкого досягнення миру і виконання своєї частини роботи для цього, але Росія досі не надала змістовної відповіді на пропозицію про припинення вогню.

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