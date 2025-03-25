Проєкт Міністерства оборони України “Контракт 18-24”, що дозволяє молодим добровольцям укладати контракти зі Збройними силами, буде розширено.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський у зверненні 24 березня.

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Проєкт “Контракт 18-24” розширюється

“Ми будемо розширювати її... є запит конкретних бригад... буде більше бригад, які зможуть прийняти молодих добровольців”, – сказав Зеленський, зазначивши, що він відвідав фронт у суботу.

Президент наголосив на необхідності поширення цього досвіду на Національну гвардію та Державну прикордонну службу. Всі ефективні підрозділи Сил оборони, за його словами, мають отримати можливості для розвитку.

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21 березня, заступник керівника Офісу Президента Павло Паліса повідомив про приєднання до програми ще 11 бригад ЗСУ та Нацгвардії.

Програма “Контракт 18-24”: що відомо

“Контракт 18-24” – добровільна служба за контрактом для громадян віком з 18 до 24 років, які готові приєднатися до Сил оборони на один рік.

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Програма стартувала у лютому.

Спеціальний контракт для добровольців віком 18-24 роки передбачає низку пільг. Зокрема: