Після того, як минулого року українська армія відтіснила російських окупантів від Києва та Харкова, експерти та дослідники заговорили про те, що Україна завдала Росії «стратегічної поразки». Російську армію висміювали як недалеких поліцейських з Кістоуна, а Путіна саркастично критикували як «майстерного стратега», який постійно виступає проти розширення НАТО, але своїми діями потужно посприяв тому, аби Фінляндія та Швеція доєднались до альянсу. На початку цього року, напередодні першої річниці повномасштабного вторгнення, Юджин Румер, директор програми Росії та Євразії Фонду Карнегі, написав есе під назвою «Війна Путіна проти України: кінець початку». Румер починає з тріумфальної ноти: «За рік війни президента Росії Володимира Путіна проти України Росія зазнала великої стратегічної поразки, Україна досягла великої стратегічної перемоги, а Захід продемонстрував поєднання рішучості, єдності та згуртованості, яких мало хто очікував». Але Румер швидко переходить до обережного раціонального аналізу, яким, здається, доводить, що патова ситуація в російсько-українській війні буде найменш нестабільним, а отже найбільш бажаним результатом. Більше по темі Легіон "Свобода Росії" підірвав нафтобазу у російському Воронежі: відео Формування передало "гаряче привітання і величезну повагу всім невідомим патріотам". Менш ніж за рік потому тон Румера, можливо, дещо змінився (принаймні у вступній частині), але суть його тез залишається холодно-прагматичною. 16 листопада Румер разом з Ендрю С. Вайсом, віце-президентом Фонду Карнегі з досліджень, який працював в адміністраціях Джорджа Буша-старшого та Клінтона по справах Росії, опублікували у Wall Street Journal статтю під назвою «Настав час покінчити з магічним мисленням про поразку Росії», закликаючи до «переходу до довгострокової стратегії, яка підтримує та посилює тиск на режим ізгоїв у Кремлі». Усі міркування авторів статті про стратегічну поразку Росії сповнені обережного прагматизму. Це стосується, зокрема, такої тези: «Не слід плекати ілюзії, що будь-якої можливої комбінації короткострокових кроків буде достатньо, щоб змусити Путіна відмовитися від продовження війни». Автори навіть критикують ті тріумфальні настрої, про які Румер писав дев’ятьма місяцями раніше: «Чого західні лідери явно не зробили – вони не пояснили своїм співгромадянами те, що загрози з боку нахабної, ревізіоністської Росії є довготривалими. Вони надто часто вдавалися до магічного мислення – робили ставку на санкції, успішний український контрнаступ або передачу нових видів зброї, намагаючись змусити Кремль сісти за стіл переговорів. Або вони сподівалися побачити, як Путіна скинуть в ході палацового перевороту». Люди, які хочуть домовитися з Росією До прагматичного хору вашингтонських аналітичних центрів приєдналися Річард Хаас і Чарльз Купчан, які спільно написали есе «Перевизначення успіху в Україні», яке було опубліковане у Foreign Affairs 17 листопада. До Хааса та Купчана варто прислухатися, зокрема, тому, що вони є «колишніми американськими чиновниками», які вели (і, можливо, досі ведуть) кулуарні перемовини з Росією від імені радника США з національної безпеки Джейка Саллівана.

Вашингтон перейде до власної версії «стратегічного мислення», яка є стратегією всіх імперій: зберігати свою гегемонію в майбутньому якомога довше.

Хаас і Купчан по суті закликають високопосадовців США та України визнати те, що на фронті склалась де-факто патова ситуація, і «прийняти нову стратегію, яка поверне цілі та засоби в рівновагу», а не продовжувати «курс, який завів у глухий кут». Автори пишуть: «Вашингтон повинен взяти на себе ініціативу розпочати консультації з Україною та західними союзниками, спрямовані на те, щоб переконати Київ запропонувати припинення вогню, перейшовши від наступальної до оборонної стратегії». Інакше кажучи, вони хочуть, щоб Україна погодилась на переговори щодо замороження конфлікту, що дозволить Сполученим Штатам скоротити обсяги допомоги. Хоча вони й намагаються підсолодити гірку пігулку різними застереженнями – зокрема про те, що Вашингтон має уникати надмірного тиску, вмовляючи Київ «відмовитися від відновлення своїх кордонів 1991 року та від того, щоб покласти на Росію усю відповідальність за смерть і руйнування, спричинені її вторгненням», українці, безумовно, будуть обурені подібними пропозиціями. Перегляд стратегічної поразки Суспільство у Сполучених Штатах, добре це чи погано, є досить короткозорим. Пересічний американець переважно погано знає світову історію, не відрізняється глибоким відчуттям часу, а правлячий клас країни формується цілеспрямованим божевіллям, переважно зосередженим на поточному виборчому циклі. У своєму есе «Кінець початку» Румер пише: «Пообіцявши – неодноразово – підтримувати Україну «стільки, скільки буде потрібно», Сполучені Штати та їхні союзники фактично делегували завдання визначення цілей цієї війни керівництву України». І Київ неодноразово чітко вказував свою основну мету: повернення до кордонів 1991 року. На жаль, США сумніваються, що це можливо зробити з тими обмеженими ресурсами, які вони готові запропонувати Україні. Отже, Румер дипломатично пропонує визнати, що «інтереси Америки та України не збігаються на всі 100 %». Через це, мовляв, Вашингтон перейде до власної версії «стратегічного мислення», яка фактично є стратегією всіх імперій: зберігати свою гегемонію в майбутньому якомога довше.

Аналітики своїми раціональними обґрунтуваннями наразі готують ґрунт для того, щоб кинути Україну напризволяще.