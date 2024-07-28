Камала Гарріс, яка майже напевно стане кандидатом від Демократичної партії на пост президента США в листопаді, має відповідний політичний досвід як чинна віцепрезидентка Джо Байдена, як сенаторка, до того ж шість років вона обіймала посаду генерального прокурора штату Каліфорнія.

Вона має особисті якості, які можуть виявитися привабливими для електорату і представлятимуть те, що багато хто, включно зі мною, назвали б давно назрілим історичним прецедентом.

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Вона не тільки змішаного походження: має темношкіре та азіатське коріння, вона ще й жінка, і, якщо її оберуть, це буде перший випадок, коли громадяни США обрали жінку на посаду президента, не важливо якої етнічної приналежності.

Філіп Г. Гордон, нині в.о. радника Гарріс із національної безпеки, і він, безперечно, відіграватиме значну роль у її адміністрації. У нещодавньому інтерв’ю президенту Ради з міжнародних відносин він назвав повномасштабне вторгнення Росії в Україну у 2022 році найбільшою з часів Другої світової сухопутною війною в Європі, яка матиме значні геополітичні наслідки і є величезною загрозою європейським союзникам по НАТО. Також ця війна вже призвела до підвищення цін на енергоносії і продукти харчування та до порушення ланцюгів постачання.

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Я глибоко шаную український народ за його доблесну боротьбу з Росією, яку українці зупинили ще на підступах до Києва. Росіян не тільки зупинили… Їх відкинули. Аскольд Лозинський

Гордон продовжив:

"Я маю на увазі, спочатку я б... зробив крок назад... повернувся до... лютого 2022 року або навіть до того, коли ми мали розвіддані про те, що Росія збирається вторгнутися, у чому багато хто сумнівався, і ми поділилися з нашими союзниками, ми поділилися з українцями, і ми повідомили світу, що це мало статися, і це сталося.

І тоді ми негайно мобілізувалися та допомогли українцям запобігти, по суті, захопленню всієї України. Це був план Росії. Це було її припущення, що вона зможе це зробити. Багато людей вважали, що вона має рацію. Але ми були сповнені рішучості довести, що росіяни помиляються, ми збільшили військову допомогу, політичну допомогу, створили величезну коаліцію, сильно вдарили по російській економіці санкціями.

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Я глибоко шаную український народ за його доблесну боротьбу з Росією, яку українці зупинили ще на підступах до Києва. Росіян не тільки зупинили… Їх відкинули.

Вони [росіяни – ред.] зрештою захопили певну територію на сході, але навіть пізніше, наступного року, значною мірою завдяки нашій допомозі, українцям вдалося запобігти захопленню росіянами Києва, ми об’єднали коаліцію з приблизно п’ятдесяти країн, які беруть участь у підтримці України.

І, ви знаєте, майже за два з половиною роки після цього російського вторгнення з наміром окупувати Київ, Україна є демократичною країною, яка має підтримку та з якою солідарний весь світ, яка стоїть високо та гордо перед обличчям російської агресії.

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Тому, я вважаю, знову ж таки, перш за все це заслуга самих українців у їхній боротьбі. Але я думаю, що Сполучені Штати та наші союзники по всьому світу також виконали чудову роботу, надавши підтримку Україні... І завдяки надходженню допомоги ми дали зрозуміти Путіну, що якщо він думав, що зможе нас "перечекати", він глибоко помиляється.

Останній пункт. ... Про критику наших зусиль, про докори, що ми зробили недостатньо. У нас дуже мало обмежень щодо того, що Україна може робити або щодо того, що ми надаємо Україні. Це правда, що дещо з цього змінювалося з часом, оскільки змінювалися потреби на полі бою, оскільки змінювалися наші ресурси, оскільки ставали доступними речі, які не могли бути надані раніше і які ми можемо надати зараз. До того, знаєте, про яку категорію зброї ви б не запитали, ми фактично надаємо її Україні зараз.

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Тож я не вважаю правильним припущення, що наша політика або те, що ми робимо, заважає Україні робити те, що їй потрібно робити, тобто продовжувати протистояти цій російській агресії".

Що Україні потрібно від майбутньої адміністрації Гарріс, так це зняття будь-яких географічних та інших обмежень на використання американської зброї. Аскольд Лозинський

Одним із запитань, на яке Гордон начебто відповів, але насправді уникнув відповіді, було таке: "Деякі представники адміністрації висловлювали певну критику, що, знаєте, обмеження на використання Україною зброї, що постачається США, можливо, слід скасувати. Було кілька запитань... Занадто мало, занадто пізно. Чи варто адміністрації переглянути свою стратегію щодо України?".

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У своїй відповіді Гордон був дуже дипломатичним: якби він запропонував скасувати обмеження чи оголосити дату вступу України до НАТО, він би критично поставився до політики Байдена, а отже й Гарріс. Він припустив, що затримки у своєчасному постачанні зброї обумовлені матеріально-технічними проблемами, а не політичними, які, тим не менш, мають суттєві наслідки для України та українців.

Президент Байден неодноразово наголошував на тому, що він виступає не проти Всевишнього, а проти Трампа. Останнього багато хто вважає бовдуром та пройдисвітом. Порушені проти Трампа кримінальні справи, безперечно, працюють на користь Гарріс як кандидатки у президенти та як колишньої прокурорки.

Байден був і залишається, по суті, хорошою та чесною людиною, амбітним, але безкорисливим, у нього щедра натура. Аскольд Лозинський

Те, що Україні потрібно від майбутньої адміністрації Гарріс — це зняття будь-яких географічних та інших обмежень на використання американської зброї, своєчасне постачання, адекватна відповідь на запити України щодо додаткової зброї, визнання того, що Україна розуміє свої стратегічні військові потреби краще, ніж усі американські вищі генерали разом узяті і, нарешті, дата вступу України до НАТО.

Україна має приєднатися до НАТО навіть за умови, що цього не станеться до закінчення війни або, як альтернатива, що навіть за членства України в НАТО стаття 5 не буде застосовуватись щодо неї до закінчення війни.

"Незворотнє" не може бути визначене

Зрештою, Байден заслуговує великої поваги не лише за те, що зняв свою кандидатуру, але й за свою понад півстолітню плідну роботу на високих державних посадах. У кожної людини є недоліки, але Байден був і залишається, по суті, хорошою та чесною людиною, амбітним, але безкорисливим, у нього щедра натура.

Як на мене, його єдиною вадою була надмірна ввічливість, іноді необачність. За часів свого віцепрезидентства він не міг керувати американською зовнішньою політикою через значно молодшого за нього сенатора, який став першим темношкірим президентом Америки. Історикам складно буде критикувати Барака Обаму, тим паче засуджувати його. Разом з тим важко заперечувати, що його зовнішня політика призвела до низки катастроф - через брак знань чи досвіду.

Байден був надто ввічливим, щоб сказати президентові про це, а Обама був надто самовпевненим, хоча йому явно бракувало кмітливості та досвіду. Від цього постраждав увесь світ, Україна, зокрема, втратила 17 % своєї території. Однак Джо Байден увійде в американську та світову історію як один із найвидатніших політичних лідерів.

Заглядаючи у майбутнє, можна бути певним, що якщо Камала Гарріс буде обрана на президентську посаду, вона має шанс увійти в історію. Її місія полягатиме в тому, щоб наполегливо працювати, приймати поради, бути жорсткою та принциповою, але також і співчутливою. І якщо їй це вдасться, вона увійде в історії не лише через свою стать чи колір шкіри, але й через значний внесок у розвиток США та усього світу.

Аскольд С. Лозинський – адвокат із Нью-Йорка, президент Фундації Українського Вільного Університету. У 1992-2000 роках він був президентом Конгресового комітету українців Америки та президентом Світового конгресу українців у 1998-2008 роках.

Погляди, висловлені автором у цій статті, можуть не поділятися Kyiv Post.