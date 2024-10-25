Президент України Володимир Зеленський відмовився приймати генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша в Україні через його участь у саміті БРІКС.
Про це повідомляє AFP з посиланням на джерела в Офісі Президента України.
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Зеленський відхилив візит Гутерріша
Саміт БРІКС відбувається на території Російської Федерації, у Казані.
Напередодні під час цього заходу Гутерріш закликав до "справедливого світу" в Україні та попросив президента РФ Владіміра Путіна покласти край повномасштабній війні.
У заяві ООН зазначається, що під час переговорів із Путіним генсек ООН знову заявив, що "російське вторгнення в Україну це порушення Статуту ООН та міжнародного права.
#BREAKING Zelensky rejects UN chief's visit to Ukraine over Russia trip: Ukraine presidency source pic.twitter.com/WVXUa1i2nO— AFP News Agency (@AFP) October 25, 2024
Нагадаємо, що групу БРІКС заснували Бразилія, Росія, Індія, Китай і Південна Африка.
На саміті БРІКС Путін вперше прокоментував участь військ Північної Кореї у війні
На підсумковій пресконференції саміту БРІКС у Казані російський президент Владімір Путін вперше прокоментував участь військових із Північної Кореї у війні.
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Путін зауважив, що "не дії Росії призвели до ескалації" та назвав Революцію Гідності 2014 року "державним переворотом".
Він союзників України в тому, що вони озброюють ЗСУ та допомагають воювати.
Представники КНДР називали "безпідставними чутками" заяви Південної Кореї та України щодо надсилання власних військ для допомоги Росії у війні.
Північнокорейський режим відправив 12 тис. військових для підтримки РФ у війні проти України. Ідеться про чотири бригади загальною чисельністю близько 12 тисяч військових, серед яких є спецпризначенці.