Президент України Володимир Зеленський відмовився приймати генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша в Україні через його участь у саміті БРІКС.

Про це повідомляє AFP з посиланням на джерела в Офісі Президента України.

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Зеленський відхилив візит Гутерріша 

Саміт БРІКС відбувається на території Російської Федерації, у Казані.

Напередодні під час цього заходу Гутерріш закликав до "справедливого світу" в Україні та попросив президента РФ Владіміра Путіна покласти край повномасштабній війні.

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У заяві ООН зазначається, що під час переговорів із Путіним генсек ООН знову заявив, що "російське вторгнення в Україну це порушення Статуту ООН та міжнародного права.

 

 

Нагадаємо, що групу БРІКС заснували Бразилія, Росія, Індія, Китай і Південна Африка.

На саміті БРІКС Путін вперше прокоментував участь військ Північної Кореї у війні

На підсумковій пресконференції саміту БРІКС у Казані російський президент Владімір Путін вперше прокоментував участь військових із Північної Кореї у війні.

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що План посилення спрямований на внутрішні процеси в Україні.

Путін зауважив, що "не дії Росії призвели до ескалації" та назвав Революцію Гідності 2014 року "державним переворотом".

Він союзників України в тому, що вони озброюють ЗСУ та допомагають воювати.

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Представники КНДР називали "безпідставними чутками" заяви Південної Кореї та України щодо надсилання власних військ для допомоги Росії у війні.

Північнокорейський режим відправив 12 тис. військових для підтримки РФ у війні проти України. Ідеться про чотири бригади загальною чисельністю близько 12 тисяч військових, серед яких є спецпризначенці.

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