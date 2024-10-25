Президент України Володимир Зеленський відмовився приймати генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша в Україні через його участь у саміті БРІКС.

Про це повідомляє AFP з посиланням на джерела в Офісі Президента України.

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Зеленський відхилив візит Гутерріша

Саміт БРІКС відбувається на території Російської Федерації, у Казані.

Напередодні під час цього заходу Гутерріш закликав до "справедливого світу" в Україні та попросив президента РФ Владіміра Путіна покласти край повномасштабній війні.

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У заяві ООН зазначається, що під час переговорів із Путіним генсек ООН знову заявив, що "російське вторгнення в Україну це порушення Статуту ООН та міжнародного права.