Україна повернула з Росії та тимчасово окупованих територій п’ятьох дітей разом із родинами, повідомив очільник Офісу президента Андрій Єрмак.

З російської окупації повернули ще п’ять дітей із родинами

За його словами, повернення відбулося в межах ініціативи президента України Володимира Зеленського Bring Kids Back UA.

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Серед повернутих є троє молодих українців, які щойно стали повнолітніми. Двоє з них перебували в Росії, де на них психологічно тиснули, а третій був позбавлений родинної підтримки, виїхав з окупованої території.

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Визволили й родину з чотирьох людей, в якій дітей 11 та 14 років переслідували через проукраїнську позицію сім’ї, а також допомогли 77-річній жінці, яка не могла евакуюватися самостійно.

Керівник Офісу Президента зазначив, що історії повернутих людей є яскравим свідченням того, який терор і страх панує на окупованих територіях. Він додав, що завдяки злагодженим діям державних органів, активній підтримці волонтерів, громадських організацій та міжнародних партнерів стало можливим повернути українців додому.

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Повернення українців із Росії та ТОТ України − що відомо

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