Президент Володимир Зеленський призначив Ольгу Решетилову (Кобилинську) уповноваженою з питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей, повідомив він у своєму Телеграм-каналі.
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“Ольга – відома, досвідчена та ефективна українська правозахисниця. Вже багато зробила для розбудови наших державних інституцій, для підтримки українців”, – написав Зеленський.
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За його словами, наступним кроком стане підготовка законопроекту про військового омбудсмена та створення системних основ роботи цієї інституції.
“Наші воїни мають отримати дієві інструменти захисту своїх прав, і має відбутися реальна модернізація управління людьми в Силах оборони України”, – зауважив президент.
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Українські військові взяли в полон кількох північнокорейських солдатів у Курській області, які воювали на боці РФ.
За словами президента, полонені солдати КНДР померли через тяжкі поранення.
27 грудня розвідка Південної Кореї повідомляла, що українські військові взяли в полон північнокорейського солдата, який воював на боці Росії.