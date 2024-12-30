Президент Володимир Зеленський призначив Ольгу Решетилову (Кобилинську) уповноваженою з питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей, повідомив він у своєму Телеграм-каналі.

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“Ольга – відома, досвідчена та ефективна українська правозахисниця. Вже багато зробила для розбудови наших державних інституцій, для підтримки українців”, – написав Зеленський.

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За його словами, наступним кроком стане підготовка законопроекту про військового омбудсмена та створення системних основ роботи цієї інституції.

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“Наші воїни мають отримати дієві інструменти захисту своїх прав, і має відбутися реальна модернізація управління людьми в Силах оборони України”, – зауважив президент.

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