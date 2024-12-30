Президент Володимир Зеленський призначив Ольгу Решетилову (Кобилинську) уповноваженою з питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей, повідомив він у своєму Телеграм-каналі.

Хто став військовим омбудсменом – подробиці

“Ольга – відома, досвідчена та ефективна українська правозахисниця. Вже багато зробила для розбудови наших державних інституцій, для підтримки українців”, – написав Зеленський.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

За його словами, наступним кроком стане підготовка законопроекту про військового омбудсмена та створення системних основ роботи цієї інституції.

Advertisement

“Наші воїни мають отримати дієві інструменти захисту своїх прав, і має відбутися реальна модернізація управління людьми в Силах оборони України”, – зауважив президент.

Зеленський визначив кандидатуру на посаду військового омбудсмена

В Україні створять інституцію військового омбудсмена для захисту прав військовослужбовців та їхніх родин.

Фіцо пожалівся лідерам ЄС на Зеленського
Більше по темі

Фіцо пожалівся лідерам ЄС на Зеленського

Раніше український президент відмовився продовжувати транзит російського газу у 2025 році.

Українські військові взяли в полон кількох північнокорейських солдатів у Курській області, які воювали на боці РФ. 

За словами президента, полонені солдати КНДР померли через тяжкі поранення.

27 грудня розвідка Південної Кореї повідомляла, що українські військові взяли в полон північнокорейського солдата, який воював на боці Росії. 

Advertisement
Київ Пост
Київ Пост
Читати далі
Україна повернула з полону 189 захисників ВАЖЛИВО Зеленський
Україна повернула з полону 189 захисників
Київ Пост
7г тому
Зеленський підписав закон про ліквідацію МСЕК ВАЖЛИВО Зеленський
Зеленський підписав закон про ліквідацію МСЕК
Київ Пост
8г тому
Фіцо пожалівся лідерам ЄС на Зеленського Зеленський
Фіцо пожалівся лідерам ЄС на Зеленського
Київ Пост
13г тому
Зеленський визначив кандидатуру на посаду військового омбудсмена Зеленський
Зеленський визначив кандидатуру на посаду військового омбудсмена
Київ Пост
15г тому
Спонсорований контент
" Попередній Росія поширює фейки про провокації щодо української ГТС
Далі » Ракети Himars, ППО та артилерія: що увійшло в пакет допомоги від США